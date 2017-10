L’augment de temperatura amenaça la producció agrícola mundial

L’augment de temperatura global reduirà la producció dels principals conreus, segons alerta un estudi publicat a la revista nord-americana Proceedings of the National Academy of Sciences. “Hem constatat que hi ha un risc elevat per a la producció agrícola, actualment ja estancada en certes regions del món”, explica un dels autors de l’estudi i investigador del CSIC al CREAF, Josep Peñuelas.

Conreus com el blat, l’arròs, el blat de moro i la soja són vulnerables al canvi climàtic i això pot suposar un greu problema per a les societats humanes, sobretot per aquells països en vies de desenvolupament i pels que viuen en zones on els canvis del clima siguin més acusats. No en va, aquests quatre conreus suposen dos terços de la ingesta de calories per part dels humans. Per tant, “és imprescindible avaluar l’impacte que tingui l’increment de temperatura global sobre la producció d’aquests i altres cultius per garantir el subministrament d’aliment a nivell mundial”, alerta Peñuelas.

Els resultats obtinguts, tot i que heterogenis segons diferents zones de la Terra, confirmen que l’augment de temperatura tindrà impactes negatius sobre els cultius a nivell local, regional i mundial. L’estudi mostra que per cada grau centígrad d’augment de la temperatura mitjana a nivell global hi haurà unes reduccions del 6% en la producció de blat; un 3,2% en la d’arròs; un 7,4% en la de blat de moro; i un 3,1% en la producció de soja. Les prediccions encara són pitjors per als principals quatre països productors de blat de moro. Els Estats Units en veurien reduïda la producció en un 10,3%, i la Xina en un 8% per cada ºC d’augment. Juntament amb Brasil i l’Índia (que patirien una disminució menor), aquests quatre països produeixen els dos terços de blat de moro mundial.

La investigació és una síntesi d’estudis anteriors i s’ha fet combinant quatre mètodes analítics diferents, la qual cosa reforça les conclusions a les que han arribat els investigadors. “És necessari implementar ja mesures efectives d’adaptació al canvi climàtic i cultivar varietats genèticament més resistents per garantir la seguretat alimentària de les persones”, diu l’investigador.

Com totes les prediccions, aquestes tenen un cert grau d’incertesa. Però el cert és que els registres històrics mostren com, en el darrer segle, la temperatura ha augmentat de mitjana 1 ºC a les zones on creixen aquests cultius. I de cara al futur, sent optimistes, està previst que la temperatura hagi augmentat el 2100 en 2,5 ºC respecte els nivells preindustrials, tal com explicava un altre estudi en el que participa Josep Peñuelas.

ARTICLE

Zhao C., Peñuelas J., Asseng S., et al. (2017). Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. Proceedings of the National Academy of Sciences (114), 35, 9326–9331. DOI 10.1073/pnas.1701762114