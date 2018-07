L’autoconsum solar avança a Catalunya

El conseller balear de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat la convocatòria d’ajudes de 2018 per a la instal·lació de plaques solars. S’hi destinen més de dos milions d’euros: 827.000, per a empreses i particulars; i altres 1.200.000, per a instal·lacions en administracions públiques locals, per promoure el canvi a sistemes d’energia renovable.