Ports de la Generalitat ha dotat els vuit ports que gestiona a la demarcació de Girona de 677 lluminàries LED, una tecnologia més respectuosa amb el medi ambient que optimitza els recursos dels recintes portuaris. El projecte, que s’ha anat desenvolupant gradualment fins a tenir enllestides les vuit instal·lacions, ha tingut una inversió de 392.000€. Amb els nous punts de llum s’ha substituït l’enllumenat exterior de làmpades de descàrrega que hi havia anteriorment als recintes portuaris de la Zona Portuària Nord. L’objectiu de l’actuació és oferir uns serveis més eficients als usuaris i als ciutadans dins d’un entorn més sostenible. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha valorat que aquest sistema energètic "suposa un 50% d’estalvi energètic i incrementa la vida útil de les làmpades”. Gómez Comes ha afegit que la tecnologia LED “permet la telegestió, adequant la il·luminació a les necessitats dels usuaris, disminueix les despeses de manteniment i minimitza la contaminació lumínica."

S’han col·locat llumeneres als ports de Llançà (Alt Empordà), el Port de la Selva (Alt Empordà), Roses (Alt Empordà), l’Escala (Alt Empordà). l’Estartit (Baix Empordà), Palamós (Baix Empordà), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i Blanes (la Selva), distribuïdes de la manera següent:

- Llançà, 48 lluminàries, instal·lades al dic de recer; el vial d’entrada al port; el vial d’entrada a l’aparcament; i la façana de la llotja - El Port de la Selva, 68 llumeneres, ubicades a l’aparcament de la zona Punta de Trenc; el moll comercial i la Punta de Trenc; l’oficina del guardamolls; l’accés al moll de la Timba; i l’entorn de la llotja de pescadors.

- Roses, 129 punts de llum, col·locats als molls de la dàrsena pesquera; el moll de Ponent; i el moll de Ribera. - L’Escala, 112 llumeneres, instal·lades al moll de les passarel·les; les torres del Club Nàutic; la zona d’aparcament; i els accessos al port. - L’Estartit, 13 lluminàries, situades a l’aparcament del moll Central; i l’entorn de l’oficina del guardamolls. - Palamós, 178 punts de llum, ubicats als accessos i vial del port; el sector pesquer: la llotja, les casetes de pescadors i la zona de la Catifa; l’entorn al Museu de la Pesca; el moll comercial; el dic de recer; i la zona de magatzems i naus. - Sant Feliu de Guíxols, 45 lluminàries, instal·lades al moll de pescadors; la façana de la llotja; la zona d’aparcament i l’esplanada; i el carrer Colom.