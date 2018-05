Les bosses de plàstic del súper, prohibides a partir del 2021

Aquestes i altres mesures, es recullen en el reial decret aprovat ahir pel govern espanyol per transposar la directiva europea de lluita contra el plàstic que va aprovar-se el 2015. La normativa vetarà els bosses de menys de 50 micres –que són les del supermercat– i les de menys de 15 micres –les transparents– però també exigirà que a partir del 2020, les de major gruix com les d’escombraries o botigues de moda estiguin fabricades almenys amb un 50% de plàstic reciclat.

Abans que arribi la prohibició total, però, el pagament obligatori de les bosses de plàstic arribarà a tots els comerços de l'Estat aquest mateix estiu, amb set mesos de retard sobre el calendari anunciat. A partir d’1 de juliol, els consumidors hauran de pagar per totes les bosses amb només dues excepcions: les molt lleugeres que es fan servir per la fruita i les bosses gruixudes que estiguin fetes amb un 70% o més de plàstic reciclat. A Catalunya, de fet, el pagament obligatori de bosses de plàstic és vigent des de finals de març del 2017. L'Agència Catalana de Residus (ACR) va valorar ahir positivament que aquesta mesura es generalitzi però va retreure al ministeri que pretengui fer pagar també per les compostables, que ara són gratuïtes a Catalunya. “Volem parlar-ne perquè el fet que les bosses compostables siguin gratuïtes pot ser una fórmula útil de fomentar la recollida orgànica”, ha defensat el director de l’ACR, Josep Maria Tost.

De fet, les bosses compostables quedaran fora de la prohibició a partir del 2021 i l'argument del ministeri de Medi Ambient és justament poder “compassar” aquesta mesura amb la plena implantació de la recollida orgànica de residus, que avui no existeix encara en alguns municipis de l'Estat.

Sobre la possibilitat que Catalunya s'avanci en la prohibició de les bosses com ha fet amb el pagament obligatori, Tost va explicar que la implementació d'aquests canvis a nivell estatal coincidirà amb la negociació de la nova llei de residus catalana. “Llavors serà el moment d'abordar aquest i d’altres possibles canvis”, va dir.

Veto al plàstic fragmentable

Un dels punts del reial decret més celebrat per les entitats ecologistes és la prohibició, a partir del 2020, de les bosses fetes amb plàstic fragmentable. Són bosses fetes amb un material de baixa qualitat i que porten un additiu que accelera la seva degradació en petits trossets. “Fa temps que denunciem que es venien com a bosses ecològiques quan en realitat no ho eren i que els petits trossos són encara més perillosos perquè els animals els confonen amb plàncton i els ingereixen”, ha defensat la directora de Rezero, Rosa Garcia.

