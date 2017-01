Les Glòries, un nou pulmó verd per Barcelona

Després que al desembre s’iniciés la tramitació de la modificació del Pla general metropolità dels entorns de la plaça de les Glòries, que recollia la construcció d’equipaments com una escola bressol, l’ampliació de l’Escola dels Encants, un centre d’atenció primària (CAP) i una residència o pisos per a gent gran, ara es fa un pas endavant amb el desplegament de les diferents peces que configuraran aquest nou espai cèntric de la ciutat.

El 2013, un cop eliminat el gran tambor viari (pas previ al soterrament de la Gran Via), es va convocar un concurs internacional per al projecte urbà de les Glòries, i la proposta escollida per experts i representants veïnals va ser “Canòpia urbana”. Aquesta proposta s’ha anat treballant en el marc de la Comissió de Seguiment de les Glòries.

Així, un dels eixos principals de les futures Glòries serà la gran importància que hi tindrà la natura. L’objectiu del projecte és que sigui més que un parc o una plaça, és a dir, que esdevingui un espai central amb caràcter propi, amb vocació metropolitana i que actuï de pulmó verd de la ciutat. Per aquesta raó el nou parc presentarà un hàbitat boscós de tipus mediterrani i nodes de biodiversitat amb vegetació exòtica. La idea és crear indrets d’estada i de frescor per als veïns i potenciar la presència de la biodiversitat i la connectivitat ecològica a nivell urbà. En total es comptarà amb 1.343 exemplars de diverses espècies vegetals.

Diferents usos definits amb els veïns

D’una banda, a les sessions de treball realitzades amb els veïns s’ha decidit recuperar el valor històric d’elements com el rec Comtal o les antigues fàbriques de paraigües i de sucre. D’altra banda, s’han definit els diferents usos de la futura plaça. Hi haurà àrees de joc, zones de pas per connectar els barris dividits històricament per l’antic eix viari, espais esportius i d’espectacles i fins i tot una zona d’horts associatius.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat que el parc constituirà “un pulmó verd de la ciutat i alhora esdevindrà un parc de proximitat que connectarà una sèrie de barris fracturats i dividits històricament pel trànsit rodat”. A més, ha remarcat el “procés de coproducció dut a terme per definir conjuntament amb els veïns les zones i els diferents usos del parc”.

El futur parc estarà obert les 24 hores del dia; no obstant això, hi haurà algunes zones que es protegiran de manera permanent o en determinades franges horàries a fi de preservar els espais més delicats. D’aquesta manera es garantirà la permeabilitat de l’espai i la lliure circulació dels veïns a qualsevol hora del dia.