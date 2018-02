Les obres per crear el gran parc urbà de Glòries començaran al marc

L’adjudicació de les obres s’ha fet en lots, cinc per als túnels i cinc per a l’espai de la Gran Clariana del nou parc, per evitar els riscos de concentrar les obres en un únic adjudicatari i recuperar temps amb l’execució simultània dels trams. A més, s’hi han inclòs mesures de responsabilitat social, en relació, per exemple, a les condicions dels treballadors.

Les obres, que costaran 87,7 milions d’euros (sense IVA) —12,9 milions la zona nord del parc i 68,8 milions els túnels—, començaran al març i s’allargaran fins a la primavera del 2019 i el 2021, respectivament.

Més verd urbà i espais veïnals

La transformació de les Glòries en l’anomenada Canòpia Urbana, un parc de proximitat i un dels pulmons verds de la ciutat, permetrà recuperar l’espai públic amb zones de passejada i d’esbarjo, habitatge públic, mobilitat sostenible i equipaments educatius i culturals.

La primera etapa del projecte defineix l’actuació en la zona de la Gran Clariana, de 45.860 metres quadrats, que inclourà els espais següents:

La Gran Clariana: esplanada de gespa d’una hectàrea, oberta i d’usos polivalents .

. Nodes de biodiversitat amb arbres i vegetació.

Primer tram de la rambla dels Encants: un nou passeig per a vianants i bicicletes que connectarà les zones nord i sud del parc.

que connectarà les zones nord i sud del parc. Zona de jocs infantils .

. Espai ludicoesportiu per a joves , amb taules de jocs, una pista esportiva polivalent, un servei de préstec de material esportiu, lavabos i un bar.

, amb taules de jocs, una pista esportiva polivalent, un servei de préstec de material esportiu, lavabos i un bar. Zona per a gossos.

Pacificació i més salut

Els dos túnels urbans per on circularà el trànsit de la Gran Via a l’alçada de la plaça de les Glòries seran unidireccionals i independents, passaran per sota dels quatre túnels existents de metro i Rodalies, i hi transitaran 90.000 cotxes al dia.

Un cop enllestides les obres dels túnels, començarà la urbanització de la resta del parc central de les Glòries. Aquest espai inclourà el tram sud de la rambla dels Encants, un espai lúdic per a infants de 0 a 3 anys, zones verdes, un espai d’horts associatius i una altra àrea per a gossos, entre altres.

A més, en el perímetre del parc hi haurà diversos edificis destinats a habitatge protegit i s’hi instal·laran equipaments municipals per al veïnat.

El futur parc obrirà les 24 hores del dia, tot i que hi haurà zones amb restriccions horàries.