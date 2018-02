Les plantes estan més exposades a les glaçades per culpa del canvi climàtic

No és estrany sentir que quan els ametllers o fruiters canvien la fenologia i floreixen abans d’hora, les glaçades de març poden ser catastròfiques. El canvi climàtic ha avançat la sortida de flors i fulles i ha reduït el nombre de dies a l’any que glaça. Però, sorprenentment, respecte a fa 30 anys, a Europa les plantes han de suportar més dies a l’any amb gelades durant la seva temporada de creixement, després de la inactivitat de l’hivern. El fet de treure més d’hora les fulles i flors (fins i tot abans de l’inici de la primavera) i d’aturar l’activitat més tard (gairebé a l’hivern) fa que s’exposin més a possibles glaçades. “Hem vist que les regions més afectades són aquelles on més s’ha allargat el període d’activitat de les plantes, ja que estan més exposades a patir sobretot les glaçades primaverals”, comenta Josep Peñuelas, investigador del CSIC al CREAF i un dels autors de l’estudi publicat a Nature Communications.

Durant les tres últimes dècades, el total de dies l’any amb temperatures per sota els 0 ºC s’ha anat reduint progressivament. En general, a Europa les plantes han avançat la seva activitat en el calendari, i durant aquesta etapa de creixement sensible per a elles han d’afrontar ara tres dies més amb glaçades que fa 30 anys. Són ‘noves’ gelades concentrades sobretot a la l’inici de la primavera, coincidint amb una floració i sortida de fulles prematures.

Contràriament, a l’Àsia i bona part de l’Amèrica del Nord, en els darrers 30 anys s’ha reduït el nombre de dies en els que les plantes pateixen glaçades durant el seu període de creixement. Això s’explica perquè, malgrat que també s’ha dilatat el període d’activitat com a Europa, l’escalfament del clima ha reduït molt el nombre de dies a l’any que glaça. Tanmateix, hi ha hagut episodis on l’avançament de la temporada de creixement ha tingut efectes molt negatius en aquestes regions. “El 2007 hi va haver una setmana de gelades primaverals al centre i l’est dels Estats Units. Això va fer que conreus que havien començat a créixer i a florir abans d’hora reduïssin la seva producció un 19% el blat, un 75% els préssecs, i un 66% les pomes i les nous, amb pèrdues econòmiques per valor de 2.000 milions de dòlars”, explica Peñuelas.

L’estudi s’ha realitzat per a latituds superiors als 30º a l’hemisferi nord, a partir de dades obtingudes per satèl·lit, observacions fenològiques al camp i un registre de temperatures des de 1982 a 2012.

Liu Q., Piao S., Janssens I.A., Fu Y., Peng S., Lian X., Ciais P., Myneni R.B., Peñuelas J., Wang T. (2018). Extension of the growing season increases vegetation exposure to frost. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-017-02690-y

Imatges:

Fruit glaçat de la rosa mosqueta. Font: Pixabay (CC0

Un mosaic de paisatges sota el gebre de l’hivern. Autor: Carles Batlles