El fred i la calor extrems s'han relacionat amb més risc d'accidents laborals. Tot i això, l'evidència científica que existia fins ara es limitava a un petit nombre d'estudis amb pocs casos i una extensió geogràfica limitada, i l'impacte econòmic que comporta encara no s'havia analitzat en detall.

El nou estudi, publicat a la revista Environmental Health Perspectives, és el primer que abasta les dades d'un país sencer i que a més realitza una estimació econòmica de l'impacte. Es van analitzar les dades dels gairebé 16 milions d'accidents laborals registrats a Espanya entre 1994 i 2013 amb almenys un dia de baixa per malaltia. Aquesta informació es va considerar en relació a les temperatures diàries de la província on es va produir l'accident.

"L'exposició a temperatures de moderades a extremes podria ser la responsable de més de mig milió dels accidents de treball que van ocórrer durant el període d'estudi", destaca Èrica Martínez, investigadora d'ISGlobal i primera autora del treball. Es van relacionar amb la temperatura una mitjana de 60 accidents laborals diaris – 22.000 a l’any- que van comportar baixa d'almenys un dia, que representa el 2,7% de tots els accidents laborals. El fred extrem augmenta el risc d'accidents de treball en un 4%, mentre que la calor extrema l'incrementa en un 9%.

Els mecanismes biològics que vinculen l'exposició a temperatures ambientals extremes i el risc d'accidents laborals ocupacionals "encara no estan del tot clars", explica Erica Martínez. La majoria de les lesions incloses en aquest estudi van ser fractures òssies i lesions superficials, "cosa que suggereix que el mecanisme subjacent pot estar relacionat amb la disminució de la concentració o l'alteració del judici que afecta la seguretat laboral", comenta la investigadora. A més, els efectes de la temperatura no es limiten només al dia de l'exposició, sinó que s'aprecia "un patró de retard observat", que pot ser causa de la fatiga acumulada i a la deshidratació en dies posteriors.

Una altra de les conclusions de l'estudi és que les dones semblen ser més vulnerables al fred i els homes a la calor, diferència que pot ser explicada perquè les dones tenen taxes de sudoració més baixes que els homes en climes càlids. D'altra banda, les persones treballadores més vulnerables a la calor van ser les més joves, possiblement perquè tendeixen a fer un treball físicament més exigent.

Pel que fa a l'impacte econòmic, l'estudi estima que la pèrdua de dies laborals per la temperatura va tenir un cost anual a Espanya de més de 360 ​​milions d'euros, que equival al 0,03% del PIB de 2015. La calor moderada va ser la que més va contribuir a les pèrdues econòmiques.

Xavier Basagaña, investigador d'ISGlobal i coordinador de l'estudi, conclou que "en el context actual de canvi climàtic, aquests resultats requereixen d'intervencions de salut pública per protegir les persones treballadores". "La majoria d'accidents laborals són atribuïbles a la calor i fred moderats, fet que ressalta la importància que les polítiques i plans de salut pública també cobreixin els intervals de temperatures moderats, que són més comuns que les temperatures extremes i representen un nombre més alt d’accidents", afegeix.

Algunes de les mesures preventives que es poden incorporar en les polítiques de salut pública són la restricció del treball a les hores més fredes i caloroses, prendre descansos, garantir una hidratació adequada i utilitzar la roba idònia per al treball a realitzar.

