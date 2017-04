L’Escola Lluçanès, Caprabo i ‘Caçadors de Trastets’, els tres finalistes catalans al Premi Europeu de Prevenció de Residus

En la categoria d’Institucions Escolars: L’Escola Lluçanès,per lac ampanya “We are a sustainable community”, de foment de la cooperació ila comparació de dades entre escoles del Regne Unit, i Bulgària, entre d’altres. S’han pres accions comunes com Waste Diary o Smart Shoppingque promouen la prevenció de residus d’envasos entre la comunitat educativa i el seu entorn.

En la categoria d’Empresa: Caprabo, per la campanya “Jo em comprometo!”, dirigida a 90.000 membres del Club Client Caprabo, oferint-los consells per promoure un consum responsable, per allargar la vida de la roba i de les sabates i per evitar el malbaratament alimentari.

En la categoria de Ciutadans: El rubinenc Javier Ruiz Rojas per la iniciativa personal “Caçadors de Trastets”, que promou la neteja d’espais naturals evidenciant la necessitat de reduir la generació de residus i evitar conductes incíviques. Des del 2013 ha organitzat 16 jornades de neteja, mobilitzant 1400 persones i recollint 3,5 tones de residus. També ha creat un set d’activitats i jocs educatius en cada ocasió.

El veredicte del jurat, que està format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus, es farà públic a Barcelona el dia 18 de maig, a la Casa Llotja de Mar, en una Conferència Internacional sobre Prevenció qualitativa que coincideix amb la 15a Jornada de Prevenció de Residus, i una sessió de treball del Projecte reWINE.