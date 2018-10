D’acord amb l’informe, aquest estiu s’han comptabilitat un total de 94 incendis en l’àmbit i horari del PVI, entre les 12.30 i les 19.30 h, un total de 94 incendis forestals i agrícoles, i 20 incendis més fora d’aquest horari. En conjunt de superfície afectada ha estat de 22 ha, molt inferior a la mitjana dels darrers anys que és de 497 ha. D’aquest conjunt d’incendis, només sis han superat una hectàrea, i el més gran va afectar quatre hectàrees.

Duran la campanya, 50.141 persones han estat informades pel personal del PVI sobre el risc i la normativa de prevenció d’incendis. S’ha dedicat especial atenció a sensibilitzar sobre mesures preventives i a divulgar recomanacions generals a la població usuària de les àrees forestals.

Enguany s’han realitzat per primera vegada, enquestes a la població. En total s’han realitat 3.176 enquestes de les quals es despèn que el 38% dels enquestats desconeixien algun dels aspectes de la informació donada pel personal del PVI, i el 82% la consideren útil. El 98% consideren que la presència d’informadors al territori dissuadeix o pot dissuadir de conductes imprudents.

Durant la campanya s’han previngut un total de 889 possibles inicis d’incendis, amb 500 abocaments de materials inflamables, com ara deixalles, restes vegetals, vidres o altres materials inflamables, i 220 possibles deficiències al voltant de les línies elèctriques. Aquestes incidències, que es concentren principalment a les comarques del sud de Barcelona, s’ha comunicat la seva ubicació als ajuntaments per a que puguin retirar-los, i també al cos d’Agents Rurals per al seu control. Les incidències relacionades amb les línies elèctriques han estat notificades a les empreses i organismes responsables, i estan resoltes o bé en vies de solució.

També s’han realitat 169 dissuasions d’infraccions a la reglamentació contra incendis, la majoria dels casos (58%) per barbacoes que no complien amb la normativa, llançament de petards (27%) i cremes no autoritzades (15%).

La campanya d’informació i vigilància (PVI) ha estat operativa del 15 de juny a l’1 de setembre i ha comptat amb un equip de 257 persones repartides en 91 unitats mòbils d’informació, 21 punts de vigilància fixa i vuit centres de control. En la campanya hi ha participat 269 ajuntaments de la demarcació de Barcelona així com 124 ADF i 9 federacions d’ADF.

Podeu accedir aquí a l'Informe 2018