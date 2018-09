L’Expoelectric, l’esdeveniment més important de vehicles elèctrics del sud d’Europa, torna a Barcelona del 4 al 7 d’octubre per celebrar la seva 8a edició, i ho fa amb la màxima presència de la indústria del motor i de l’energia. La cita, plenament consolidada a la ciutat comtal, incorpora cada any nous expositors i ofereix noves propostes i activitats, fet que confirma l’auge de la mobilitat elèctrica a la nostra societat.

L’Expoelectric, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, ENGINYERS BCN i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), comptarà enguany amb la participació de 60 expositors a l’Arc de Triomf, els dies 6 i 7 d’octubre. Participen marques automobilístiques de renom com Nissan, Volkswagen, Renault, KIA, Jaguar-Land Rover i BMWi, entre les principals, així com empreses que ofereixen solucions per al vehicle elèctric i companyies que utilitzen vehicles elèctrics a la seva flota. Ibil és la companyia que farà de gestor de càrrega per a l’edició d’enguany.

A més a més, la cita dona un pas endavant en aquesta nova edició i es convertirà en el primer esdeveniment d’aquest sector que practicarà l’autoconsum, entès com la producció d’electricitat per al consum propi, i el vehicle-to-grid (V2G), un sistema que permet retornar a la xarxa l’energia sobrant del vehicle elèctric. En aquest sentit gran part de l’electricitat de l’esdeveniment serà subministrada per una anella energètica, que es proveirà d’energia elèctrica d’origen renovable, generada localment amb plaques fotovoltaiques, bateries d’emmagatzematge i les aportacions energètiques procedents dels vehicles connectats a la xarxa.

L’Expoelectric es consolida com l’aparador de les últimes novetats entorn la mobilitat sostenible

Un any més, els visitants tindran l’oportunitat de conèixer i provar a l’Expotest els últims models de vehicles elèctrics i híbrids endollables com els Nissan LEAF i e-NV200, els Volkswagen e-Golf i e-Up, els Renault Kangoo, Zoe i Twizy, els KIA Soul EV, Niro PHEV i Optima PHEV, el Jaguar I-PACE i Land Rover Range Rover Sport PHEV, i el BMW i3. També es disposarà d’un circuit tancat de proves especial per a motocicletes i bicicletes elèctriques i d’un circuït en trànsit obert per a les proves de cotxes, el Test & Drive, que aquest 2018 compta amb la col·laboració de la plataforma LIVE, una iniciativa público-privada destinada al desenvolupament de la mobilitat sostenible a Barcelona i Catalunya a través de projectes basats en la sostenibilitat, polítiques estratègiques i crear xarxa de coneixement i difusió d'informació. Aquest any, com a novetat, LIVE impartirà a l’Expoelectric el taller “Carregar el teu vehicle a casa, net i fàcil”, amb la finalitat de donar resposta als visitants a aquells dubtes que sorgeixen en el moment de tramitar i instal·lar un endoll per carregar el vehicle elèctric a casa.

L’Expoelectric és pioner en desenvolupar iniciatives úniques a nivell europeu que fomenten l’eficiència i l’estalvi energètic com l’e-Casa, “la llar eficient endollada al vehicle elèctric”, promoguda per l’Institut Català d’Energia amb la col·laboració d’altres empreses i entitats, que mostra als ciutadans com s’abasteix amb l’energia del sol i la que li proporciona el vehicle elèctric.

L’e-Concert, el concert musical en directe que té lloc al mateix temps que circulen vehicles elèctrics al voltant, entre l’escenari i l’auditori, i que compta de nou amb el patrocini de Catalana Occidente, és una altra de les iniciatives pioneres a nivell europeu posada en marxa per l’Expoelectric.

En la cita d’enguany, tornen també els e-Col·loquis una activitat que té una gran acollida entre el públic assistent al ser un espai de debat obert a tots els visitants on poden participar amb les seves opinions i preguntes sobre el vehicle elèctric i que un panell d’experts s’encarregarà de resoldre.

L’Expoelectric també aproparà la mobilitat de zero emissions als més petits amb els circuïts de motos elèctriques i de karts elèctrics, combinats amb xerrades sobre seguretat viària i jocs infantils, per sensibilitzar els infants sobre la importància d’adquirir uns hàbits de consum energètic sostenibles i responsables en tots els àmbits.

Les e-Jornades s’incorporen en aquesta 8a edició al ventall d’activitats, el 4 i 5 d’octubre

L’Expoelectric compta en aquesta nova edició amb les e-Jornades, un espai dirigit als professionals del sector amb l’objectiu de debatre sobre el present i el futur del vehicle elèctric, amb un programa de conferències, que tindran lloc el 4 d’octubre a la Diputació de Barcelona (Escola industrial), i el 5 d’octubre a ENGINYERS BCN.

Les e-Jornades tenen la finalitat de buscar solucions per superar les dificultats actuals, tant administratives com tecnològiques, amb les que es troba el vehicle elèctric; promoure entre els enginyers la cerca de millores en el desenvolupament d’aquesta tecnologia; educar i difondre sobre la diversitat de vehicles elèctrics que ja hi ha disponibles al mercat; i establir les línies d’actuació per a un correcte traspàs social cap a la mobilitat sostenible.

