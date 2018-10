L’Expoelectric reuneix en la seva 8a edició prop de 23.000 ciutadans

A més a més, l’esdeveniment ha donat un pas endavant en aquesta nova edició i s’ha convertit en la primera fira del sud d’Europa que s’ha abastit energèticament mitjançant l’autoconsum fotovoltaic al disposar de vehicles interconnectats a la xarxa (V2G). Un sistema que permet interaccionar de forma bidireccional als vehicles elèctrics amb la xarxa elèctrica. En aquest sentit, gran part de l’electricitat de l’esdeveniment ha estat subministrada per una anella energètica que s’ha proveït d’energia elèctrica d’origen renovable, generada localment amb plaques fotovoltaiques, bateries d’emmagatzematge i les aportacions energètiques procedents de vehicles. Les companyies que han fet possible aquesta anella energètica a l’Expoelectric són FCC, Urbaser, Circutor, CITCEA-UPC, SMA i Volt-Tour.

L’Expotest i el Test & Drive, les activitats estrella entre el públic que repeteixen èxit any rere any

Un centenar de vehicles elèctrics i híbrids endollables han circulat pels carrers de Barcelona durant el dissabte i el diumenge, s’han realitzat 600 proves de cotxes i 400 proves de motos i bicicletes elèctriques. En aquest sentit, els visitants han tingut l’oportunitat de conèixer i provar a l’Expotest els últims models de vehicles elèctrics i híbrids endollables com els Nissan LEAF i e-NV200, el Volkswagen e-Golf, els Renault Kangoo, Zoe i Twizy, els KIA Soul EV Chademo, Niro PHEV i Optima PHEV, el Jaguar I-PACE, el Land Rover Range Rover Sport PHEV i el BMW i3. Ibil és la companyia elèctrica que ha fet de gestor de càrrega oficial en l’edició d’enguany.

La cita ha disposat, com en cada edició, d’un circuit tancat de proves especial per a motocicletes i bicicletes elèctriques i d’un circuit de trànsit obert per a les proves de cotxes, el Test & Drive, que aquest 2018 ha comptat amb la col·laboració de LIVE, una iniciativa público-privada destinada al desenvolupament de la mobilitat sostenible a Barcelona i Catalunya a través de projectes basats en la sostenibilitat, polítiques estratègiques i de creació de xarxa de coneixement i difusió d’informació. LIVE ha impartit al seu estand a l’Expoelectric el taller “Carregar el teu vehicle a casa, net i fàcil”, amb la finalitat de donar resposta als visitants a aquells dubtes que sorgeixen en el moment de tramitar i instal·lar un endoll per carregar el vehicle elèctric a casa.

En paraules de Ramon Caus, director d’Expoelectric: “Estem molt satisfets amb aquesta 8a edició de l’Expoelectric, no només per haver superat la participació en nombre d’expositors, sinó també pel repte tecnològic d’abastir energèticament la part expositiva mitjançant l’autoconsum procedent de l’anella energètica que hem creat”. I afegeix: “També hem vist que el públic visitant està any rere any més sensibilitzat i més interessat en saber més sobre tot el que envolta la mobilitat elèctrica”.

L’Expoelectric, únic en desenvolupar iniciatives pioneres a nivell europeu

L’Expoelectric és pioner en desenvolupar iniciatives úniques a nivell europeu que fomenten l’eficiència i l’estalvi energètic com l’e-Casa, “la llar eficient endollada al vehicle elèctric”, promoguda per l’Institut Català d’Energia amb la col·laboració de Webatt, Sud Energies Renovables i Nissan, que mostra als ciutadans com s’abasteix amb l’energia del sol i la que li proporcionen les bateries del vehicle elèctric.

L’e-Concert, el concert musical en directe que té lloc al mateix temps que circulen vehicles elèctrics al voltant, entre l’escenari i l’auditori, i que ha comptat un any més amb el patrocini d’Assegurances Catalana Occident, és una altra de les iniciatives pioneres a nivell europeu posada en marxa per l’Expoelectric.

Tots els ciutadans han pogut participar els e-Col·loquis amb les seves opinions i preguntes sobre el vehicle elèctric i que un panell d’experts, moderat per en Francesc Mauri, s’ha encarregat de resoldre, L’Expoelectric també ha apropat la mobilitat de zero emissions als més petits amb els circuits de motos elèctriques i de karts elèctrics, combinats amb xerrades sobre seguretat viària i jocs infantils, per sensibilitzar els infants sobre la importància d’adquirir uns hàbits de consum energètic sostenibles i responsables en tots els àmbits.

Les e-Jornades s’han incorporat en aquesta 8a edició al ventall d’activitats, el 4 i 5 d’octubre

L’Expoelectric ha comptat en aquesta nova edició amb les e-Jornades, un espai dirigit als professionals del sector amb l’objectiu de debatre sobre el present i el futur del vehicle elèctric, amb un programa de conferències, que s’han celebrat recentment a l’Escola Industrial (Diputació de Barcelona), i a la seu d’ENGINYERS BCN.