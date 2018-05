Alerta per la plaga d'un escarabat asiàtic invasor que està matant les moreres del Vallès Occidental i que amenaça d'estendre's per Europa i posar en risc cultius com pomeres, pereres o vinya. Escolta què diu l'investigador Victor Sarto, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB i del Departament d'Agricultura, sobre el nou escarabat vespa barrinador de les moreres. El muntatge és de la Txell Vallespí i el Salva Pou.