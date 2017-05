L’ICTA-UAB organitza la IV edició de l'Escola d'Estiu sobre Decreixement i Justícia Ambiental

A través d'aquesta nova convocatòria, l'Escola d'Estiu sobre Decreixement i Justícia Ambiental busca reflexionar sobre les transformacions necessàries per aconseguir una vida sostenible, equitativa i justa. La iniciativa que es realitzarà del 25 de juny al 7 de juliol de 2017 a Barcelona i en Cerbère (França), tindrà com a objectiu debatre sobre les diferents transformacions que afavoreixen les reduccions de la despesa material, energètica i dels crims ambientals i les injustícies socials, però que també contribueixen a un canvi d'actitud al voltant de l'acceptació de les diferències i a una millor convivència.

Al llarg de les jornades a l'escola, s'evidenciaran les arrels del decreixement i la justícia ambiental, i s'exploraran alternatives i camins per a la transformació. Es realitzarà un recorregut d'alternatives que començaran per l’extractivisme, passant per les alternatives de creixement basades en formes d'organització de la producció i el consum que sorgeixen en les comunitats del Sud i del Nord, el que implicarà a més, l'exploració del paper de les comunitats i de les relacions de cura.

Així mateix es farà un recorregut a través de la societat en general, i en particular sobre les alternatives emergents per governar la ciutat. Per assolir aquest objectiu, les lliçons seran donades des de la perspectiva de l’organització civil que governa Barcelona (Barcelona en Comú).

Aquesta escola d'estiu proposarà noves alternatives als mètodes clàssics d'aprenentatge mitjançant el treball en petits grups i la introducció de noves formes de sentir i veure. D'aquesta manera es dedicaran els matins a la lectura acadèmica i als debats, i les tardes a tallers participatius.

També es destinarà un dia a la visita i exploració d'un conflicte ambiental proper. Per això els participants hauran de traslladar-se a Can Masdéu, una comunitat periurbana i semi-rural i centre social ubicat a la perifèria de Barcelona dedicada a experimentar la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Estructura del curs

Les primeres dues setmanes del curs es desenvoluparan a l’ICTA-UAB, on es presentaran els fonaments teòrics de la justícia ambiental i la teoria del decreixement, alhora que s'exploraran exemples de projectes i iniciatives en aquest àmbit.

La segona setmana del curs tindrà lloc a Cerbère, en col·laboració amb l’associació Can Decreix, un projecte de Research & Degrowth dedicat a posar en pràctica la teoria del decreixement.

Més informació aquí