El Wolrd Clean Up s'ha celebrat el 15 de setembre a més de 150 països que participen en una iniciativa per netejar espais verds, amb la qual es vol conscienciar del gran problema que suposa la brossa per al medi ambient. Des de París, fins a països com l'Índia o, més a prop, a les Illes Balears, milions de voluntaris han treballat per evidenciar aquest perill comú a tot el món.