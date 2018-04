Llum verda a la restauració definitiva de l'abocador del Garraf

Els treballs de restauració, que van iniciar-se el 2001 - en els 20.000 m2 que corresponen a Gavà - van quedar aturats el 2010 per falta d'aportació de fons. La zona que resta per restaurar ocupa unes 40 Ha, totes dins del terme municipal de Begues. Amb l'aprovació per part de l'AMB del nou projecte bàsic es millora la proposta paisatgística anterior, així com la naturalització de l'espai, a l'hora que suposa també una reducció dels costos d'execució. El pressupost total és de 27,7 M€.



El projecte definitiu recull les propostes de les administracions implicades així com també incorpora parcialment les al·legacions rebudes per part d'entitats locals i entitats naturalistes. El projecte preveu, entre d'altres, la preservació de zones humides, la incorporació d'un punt d'observació d'aus, que permetrà l'albirament de l'àguila cuabarrada i altres, la definició de parcel·les amb guaret rotatiu de 3 anys, la impermeabilització superficial i la recollida d'aigües pluvials.





La forma plana del relleu a la part superior permetrà el pas de fauna i la naturalització de l'indret, implicarà la integració d'espècies d'alt valor ecològic i un increment de la biodiversitat. Aquest procés farà d'aquest antic abocador un espai singular, un altiplà de prats dins l'accidentada topografia del massís del Garraf, com a testimoni geogràfic del servei que va prestar a l'àrea metropolitana de Barcelona.



Durant la presentació, Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha manifestat que "l' aprovació d'aquest projecte significa un pas més dins del procés de reparació d'aquest espai, amb l'objectiu de transformar el què havia estat un abocador en un espai natural, i en el qual es porti a terme una integració paisatgística al Parc del Garraf, tenint sempre en compte la memòria històrica del lloc".



El projecte bàsic preveu la restauració total del dipòsit en 7 fases. Actualment l'AMB està treballant en la redacció dels projectes executius de les fases 1 i 2, situades a la part superior de la vall. Es va decidir iniciar els treballs per la part superior de l'abocador (la porta de Begues) per tal que les aigües pluvials no s'infiltrin dins la massa de residus i tampoc afectar a les zones ja segellades.





L'objectiu de l'AMB és executar totes les fases que resten per a la restauració del dipòsit sense aturades temporals, pel que està treballant conjuntament amb l'ARC i altres administracions per tancar el seu finançament. El finançament de les actuacions definides en el projecte de la fase 1 provindrà de l'Agència de Residus de Catalunya, amb un pressupost de 3.000.000 d'euros. Es preveu que aquestes actuacions s'iniciïn durant el primer trimestre del 2019 i la restauració completa pugui estar enllestida en 8 anys.