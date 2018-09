Mark Nieuwenhuijsen rep el premi John Goldsmith 2018

El professor Mark J. Nieuwenhuijsen és en l'actualitat director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal, on també dirigeix el programa de recerca enContaminació Atmosfèrica i Entorn Urbà . Al llarg dels seus 25 anys de carrera, acumula prop de 400 publicacions científiques, que han estat citades en més de 25.000 ocasions fins avui.

Mark J. Nieuwenhuijsen és reconegut a nivell mundial pel seu treball en favor d'un model de ciutats més saludables, allunyat de l'actual, que situa al vehicle privat contaminant al centre. Considerat un referent internacional en els vincles entre transport i salut, en els últims anys ha centrat els seus esforços en la promoció d'una planificació urbana i de transport saludable i sostenible a través de lareducció de l'ús del cotxe, lapromoció del transport públic i actiu i a la creació de ciutats més verdes.

“Per a mi és un gran honor rebre aquest premi, no solament per tractar-se de la major distinció que existeix al món de l'epidemiologia ambiental , sinó perquè és un reconeixement de la importància del meu tema d'estudi”, afirma Nieuwenhuijsen. “Solament a Barcelona moren cada any 3.000 persones de manera prematura a causa d'una planificació urbana i de transport subòptima”, afegeix.

El guardó s'ha donat a conèixer el 29 d'agost de 2018 durant la reunió anual d’ISEE, que té lloc a Ottawa (Canadà). Es tracta de la segona ocasió en els últims quatre anys en què el premi John Goldsmith recau en un professional d’ISGlobal, ja que l'any 2014 va ser concedit a Jordi Sunyer .

Premi Rebecca James Baker

Els premis anuals d’ISEE compten amb altres quatre categories, entre les quals figura el Premi Rebecca James Baker , atorgat a persones joves que destaquen pel seu “compromís amb l'epidemiologia ambiental com a eina de millora de la salut pública i de la qualitat de vida”. En l'edició d'aquest any el premi ha recaigut en la investigadora Haneen Khreis, que després del seu pas per ISGlobal actualment exerceix la seva labor en el Texas A&M Transportation Institute.

Nieuwenhuijsen i Khreis, els dos guardonats en l'edició dels premis ISEE 2018, són també coeditores del llibre Integrating Human Health into Urban and Transport Planning , publicat aquest mateix any per l'editorial Springer. Es tracta d'una obra que reuneix als principals experts mundials en planificació urbana i de transport, exposicions ambientals, activitat física, salut i avaluació d'impacte en salut per discutir sobre reptes i solucions saludables a les ciutats.