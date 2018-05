Es tracta d’una xarxa temàtica, que cerca unir esforços entre diferents territoris que comparteixen determinades característiques ambientals i socioeconòmiques i alhora enfronten problemàtiques similars. Les illes i territoris costaners són enclavaments molt sensibles per la seva rica biodiversitat i els seus valors culturals, i són especialment vulnerables a les amenaces del canvi global. Al seu torn, tenen un gran potencial en l'estudi d'aquests canvis i en l'aplicació i l'assaig de polítiques de desenvolupament sostenible.

Aquesta Xarxa, coordinada des del Programa MAB de la UNESCO, té dues secretaries tècniques, una a la Reserva de Biosfera de Jeju (República de Corea), i l'altra a Menorca, per tal de dinamitzar el treball en xarxa i impulsar l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge mutu.

Passats 6 anys des que es va celebrar a Menorca el primer Congrés de la Xarxa, torna a ser el torn de Menorca ser l'amfitriona d'aquesta trobada internacional. Aquest esdeveniment està organitzat conjuntament pel Programa MAB-UNESCO, l'Organisme Autònom Parcs Nacionals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la RB de Jeju i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Està prevista la participació de més de 60 representants de 48 reserves de biosfera situades a 33 països diferents, a més de personal del Secretariat de la UNESCO i de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals. Entre les temàtiques que es treballaran hi figuren el turisme sostenible, la gestió de la biodiversitat, el desenvolupament local, la gestió d'aigua, energia i residus i l'adaptació al canvi climàtic i la gestió d'àrees marines i pesqueres. A més es treballarà per definir i aprovar un pla de treball per a la Xarxa per als anys 2018-2022.

Aquest congrés és específic per a gestors de reserves de biosfera. Els professionals locals interessats també es podran inscriure de manera gratuïta fins a completarl’aforament. Les ponències, que seran en anglès i castellà amb traducció simultània, també es podran seguir a través de streaming.

Els dies 25 i 26 de maig també se celebraran les Jornades Tècniques per a gestors de reserves de biosfera, obertes a les persones participants del congrés. Durant aquestes jornades, es crearan taules de treball sobre diferents temàtiques per tal d'extreure conclusions i directrius per al treball en xarxa.

Alguns dels temes que es tractaran a les Jornades són: Sistemes d'indicadors de sostenibilitat, Custòdia del territori i ecoturisme, Gestió de la pesca, Canvi de model energètic, Marca reserva de biosfera, Gestió de patrimoni geològic, Relacions de partenariat en les reserves de biosfera i Perspectiva de gènere en la gestió de reserves.