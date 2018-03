Mercabarna obrirà un mercat de productes ecològics

Mercabarna preveu obrir a la fi de 2019 un mercat de productes ecològics, amb el que quedarà plena tota la superfície del mercat central, i ja estudia l'opció de poder créixer a través d'una parcel·la contigua propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

El president de Mercabarna i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha explicat aquest 21 de març que ja s'ha adjudicat el projecte executiu del pavelló de producte ecològic, i les obres començaran aquest any, amb previsió que finalitzin el que ve, després d'una inversió de 5,5 milions d'euros.

En una primera fase, el mercat tindrà 20 parades de majoristes i també una zona de productors locals de producte fresc, i es preveu ampliar l'espai en una segona fase -que encara no té calendari fixat- segons la demanda, ja que la parcel·la té capacitat per més que triplicar el nombre de parades inicials, tal i com ha explicat el director de Mercabarna, Josep Tejedo.

Colom ha dit que aquest mercat pretén afavorir el comerç de proximitat, tenint en compte la ubicació de Mercabarna propera al Parc Agrari del Baix Llobregat i també a zones agrícoles del Maresme, amb el que "hi ha potencial per poder desenvolupar aquesta producció ecològica de circuit curt".

Ampliació del mercat

Tejedo ha explicat que a Mercabarna li falta espai, ja que l'única zona construïble és la que es destinarà al mercat ecològic mentre que té una demanda d'uns 100.000 metres quadrats per part d'empreses.

El consell d'administració de l'empresa té damunt de la taula la possibilitat d'ampliar la superfície del mercat de proveïments amb parcel·la de 22 hectàrees que ja té la qualificació d'activitats alimentàries, que és propietat del Consorci de la Zona Franca, amb qui ha assegurat que l'Ajuntament negocia per estudiar les diferents opcions.