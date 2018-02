Mercè Conesa rep el compromís de l’ONU de comptar amb els governs locals en la implementació de la Nova Agenda Urbana

Així ho ha acordat durant la reunió mantinguda amb la nova Directora General d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, en el marc del Fòrum Urbà Mundial (WUF9) que s’està celebrant a Kuala Lumpur (Malàisia) i on Mercè Conesa ha estat la màxima representant de Catalunya.

ONU-Hàbitat, el programa de les Nacions Unides per a la promoció i la millora d’uns assentaments humans sostenible, va fixar les bases de la Nova Agenda Urbana en la Conferència sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible, Habitat III, el 2016 a Quito (Equador).

La segona jornada del WUF9 ha començat amb una sessió del Fòrum Mundial de l’Aigua, on Conesa ha defensat el paper dels municipis en la gestió de l’aigua i ha destacat la necessitat d’apostar per una millora tecnològica que permeti donar un servei de qualitat als ciutadans.

Durant la seva intervenció, la presidenta de la Diputació ha recordat que Catalunya no és un país plujos i ha assegurat que «és molt important estalviar aigua i canviar els hàbits» de consum, fet pel qual ha destacat que l’actual legislació ja apodera als governs locals de tot un conjunt de competències en aquest àmbit.

Finalment, i amb la voluntat «de garantir que qualsevol ciutadà pugui utilitzar l’aigua», Conesa ha afirmat que «hem de ser conscients de la gestió de l'aigua», posant en debat si aquesta ha de ser un assumpte públic, privat o de gestió compartida.

Aliança amb la UE

La jornada també ha estat protagonitzada per la roda de premsa feta amb la comissària europea de Política Regional, Corina Cretu. Mercè Conesa ha posat en valor la necessitat d’apostar per una aliança entre la Unió Europea i els governs locals, assegurant «que és un fet bo si volem que l’Agenda Urbana Europea sigui un èxit». Mostra d’això, com ha detallat, és que «el 70% dels municipis del nostre territori estan compromesos amb el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia».

En aquest sentit, la presidenta de la Diputació ha reiterat la necessitat d’apoderar els governs locals i ha manifestat que, tot i tenir uns recursos limitats, «treballem per millorar les polítiques públiques locals pel benestar de la nostra població».

En línia amb el Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona i amb els compromisos assolits a nivell global, Conesa ha detallat els tres compromisos de la corporació amb el medi ambient: preservar la natura, apostar per les energies renovables i reduir les emissions de CO 2 .

Dones apoderades que desfien les normes

Sota aquest títol ha tingut lloc la sessió protagonitzada per dones alcaldesses d’arreu del món. Durant la seva intervenció, Conesa ha recordat que, després de dos segles d’història, ella és la primera presidenta que té la Diputació de Barcelona.

A més de refermar el lideratge de les dones, Conesa ha destacat que, a dia d’avui, «les dones hem assumit lideratges forts i decisius» i que «el pes de les alcaldesses a la regió metropolitana és molt important», ja que sis dels deu municipis més poblats tenen alcaldessa (Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès i Sant Boi de Llobregat).

En aquest sentit també ha denunciat que «a Catalunya, només el 29% de les empreses tenen alguna dona en el seu consell d’administració», situació que es veu agreujada per uns salaris inferiors respecte als dels homes.