Com a cloenda de la Setmana de la Mobilitat, la ciutat de Barcelona ha viscut dissabte talls de circulació als vehicles i al transport motoritzat en dos punts importants, la via Laietana i el carrer Gran de Gràcia, amb motiu del Dia sense Cotxes. L’objectiu d’aquesta iniciativa, en el marc del Mercè Respira, és mostrar a la ciutadania com és una ciutat pacificada al trànsit, a més de promoure una vida saludable.

Per quart any consecutiu, Barcelona ha celebrat el Dia sense Cotxes, i aquesta vegada les activitats s’han concentrat en aquesta via, que per primera vegada s’ha tallat als vehicles de motor per mostrar a la ciutadania com podria ser una ciutat pacificada al trànsit. Així doncs, la via Laietana ha quedat tallada durant quatre hores perquè la ciutadania pogués sortir al carrer i participar en un seguit de propostes, com fer grafits en murals, participar en tallers i jocs per a infants, o aprendre a anar amb “bicicletes gastronòmiques”, que permeten fer sucs o crispetes mentre es pedaleja.

La via s’ha cobert amb una gran catifa blava, on s’han fet activitat com pilates, ioga o circ. Sota el lema “La via Laietana respira amb la mobilitat sostenible” també s’hi han organitzat tallers i un circuit per fer amb bicicletes. El Dia sense Cotxes, forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat, que té la intenció de promocionar la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire. Sota el lema “Combina i mou-te”, s’han programat més de 40 activitats, com la 15a Cursa de Transport o el Parking Day .

Recuperat el carrer Gran de Gràcia també per les persones

Aquest dissabte a la tarda també s’ha tallat el trànsit al carrer Gran de Gràcia, entre l’avinguda Diagonal i la rambla del Prat. També la rambla de Marina ha estat tallada el trànsit de 8 a 15 h. La regidora d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat que aquesta Mercè els veïns i veïnes han sortit al carrer per recuperar l’espai públic, que és de tots i totes, i ha subratllar la importància d’iniciatives lúdiques i educatives com el Dia sense Cotxes per estendre un nou model de ciutat pacificada, saludable i que doni qualitat de vida.

Barcelona cinquena ciutat europea amb més contaminació

No és gens estrany que Barcelona s’impliqui en aquesta iniciativa, ja que és la cinquena ciutat europea amb més contaminació atmosfèrica. El fet que això sigui així és, en bona part, perquè Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles, amb gairebé 6.000 cotxes circulant per km2 i això representa el doble que Madrid o el triple que Londres. Un fet, que segons diversos estudis, podria provocar més risc de morir de càncer o d’ictus.