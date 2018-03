Més de 5.500 persones passen pel Passeig de les Aigües de Collserola els diumenges

El Passeig de les Aigües és una de les àrees més visitades del Parc Natural de Collserola i rep més de 2,3 milions de visites l’any, la majoria durant els caps de setmana. Un diumenge habitual passen més de 5.500 persones en poques hores pel tram sud del Passeig, que concentra el 73% de l’afluència, per un 27% el tram nord (els dos trams estan separats per la carretera de la Rabassada). Aquesta elevada afluència provoca conflictes entre usuaris i una alta sensació d’aglomeració.

Els resultats de l’estudi posen de manifest que, si bé el grau de satisfacció dels visitants és elevat, es produeixen conflictes entre les persones que van caminant o corrent i les que practiquen esport en bicicleta. Un dels aspectes pitjor valorats pels usuaris és la convivència entre els vianants i les persones que practiquen ciclisme de descens, una modalitat esportiva que consisteix en baixar la muntanya per camins estrets i amb forta pendent anomenats trialeres, una pràctica esportiva prohibida per les ordenances del Parc. Sovint aquestes bicicletes creuen el Passeig de forma perpendicular o s’hi incorporen a una velocitat elevada, el que pot resultar perillós per als vianants, els corredors i la resta de ciclistes que hi circulen, sobretot en punts on hi ha poca visibilitat. Alhora, aquesta pràctica suposa una degradació de la vegetació i una afectació a la fauna del Parc.

Per donar resposta a aquesta situació, s’ha dissenyat conjuntament una nova senyalització divulgativa, que té l’objectiu de fomentar bones pràctiques i millorar la convivència entre les persones que van a peu, corrent i en bicicleta. Consta de diversos plafons amb plànols, normes i consells de civisme, que estan situats als accessos principals i en punts estratègics del recorregut.

Tant l’estudi com el pla de senyalització s’han realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre les dues entitats per la millora de la mobilitat, la seguretat viària i la reducció de l’impacte ambiental en aquest espai.