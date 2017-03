Miracle Sala i Santi Valldepérez, de guanyen els premis "Món Rural" de narrativa i periodisme

Els "Món rural" han guardonat la representació moderna i innovadora del món rural i la seva història, vida quotidiana o sectors i la qualitat literària, i periodística i en la recerca. El periodista i escriptor Martí Gironell ha conduït l'entrega dels guardons en un acte que s'ha realitzat aquest 23 de març a la Sala de Juntes de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). A l'acte també han assistit Joan Biscarri, vicerrector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària, de la Udl; Josep Martínez Banda, responsable d'AgroBank de la territorial de Catalunya; Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i Marc Riera, el director de la Fundació del Món Rural.

Gironell també ha fet de jurat amb Antoni Pladevall, Andreu Carranza a la categoria de narrativa. Roser Perera, Silvia Tejedor i Francesc Benejam han estat jurats a periodisme. Mentre que Toni Orensanz, Núria Garcia Quera i Jacint Torrents ho han estat a assaig i recerca. Cossetània Edicions, una editorial arrelada a comarques, repeteix la col·laboració de la primera edició dels premis per publicar les obres guanyadores en les categories de narrativa i assaig i que arribaran a les llibreries aquest setembre.

Mencions especials

També hi ha hagut mencions especials en totes les categories que en narrativa ha anat per a Alfred Sala, per la novel·la "...i la lluna va somriure". En assaig qui ha merescut una menció especial ha estat Eloi Guinjoan, per la seva recerca "Perseguint les claus de l'èxit. Una anàlisi comparativa de tres experiències de desenvolupament rural: el Priorat, el Lluçanès i la Conca de Tremp". A periodisme per a un dossier del mitjà Directa, mitjà per la transformació social sobre els pastors com a gestors dels boscos format per quatre peces realitzades per: "Ramaders: els gestors ambientals dels boscos", per Bart Grugeon Plana; "Formació per revitalitzar l'ofici" i "El Whatsapp obre la porta al suport mutu" per Xavier Puig i Sedano i "Pasturar entre xalets" per Adrián Crespo Ortiz. Les obres de les categories d'assaig i narrativa estan recomanades per la seva publicació per la seva gran qualitat.

Aposta per la cultura i àmplia participació

La Fundació ha treballat durant un any amb el projecte d'aquests premis que han tingut més de 30 candidatures sent la de narrativa la que ha tingut més èxit. Un gran esforç de difusió i de recerca de col·laboració. La Fundació ha tingut el suport d'AgroBank (Caixabank), el Grup ARGAL i la Universitat de Lleida. La Fundació aposta per ampliar el seu àmbit d'actuació i promoure la seva transversalitat quant a àmbits d'actuació. El seu objectiu és promoure la presència del món rural també en l'àmbit de la cultura i de la cultura en el món rural.