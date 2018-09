Prèviament a l'arrencada del nou model, obligatòri per a tothom que visqui al nucli emmurallat i per tal d'informar a la població, s'ubicaran punts informatius, penjada de banderoles, visita dels informadors ambientals a les activitats econòmiques, carta personalitzada per bústia, xerrada de presentació, xerrades a grups, nouvinguts, usuaris habituals dels equipaments públics, entitats, entre altres.

L'inici de la recollida porta a porta de tots els residus –excepte del vidre- serà el dia 1 d'octubre i serà obligatòria per a tothom que visqui al nucli emmurallat. Els veïns hauran de deixar abans de les deu de la nit del dia 1 d'octubre les deixalles al carrer. La recollida dels residus s'efectuarà sempre a partir de les deu de la nit: per tant, caldrà treure les deixalles corresponents al vespre a partir de les 20.00 h fins les 22.00 h. A l'estiu el servei es farà més tard, i les deixalles es podran treure de les 22.00 h a les 24.00 h. Les escombraries s'hauran de treure amb el cubell domiciliari que s'entregarà per domicili. Aquests cubells (en seran dos, un per la matèria orgànica i l'altre per la resta de les fraccions), seran entregats als punts informatius que es faran al Casal d'entitats entre el dia 26 i 29 de setembre.

En el servei porta a porta per a domicilis, setmanalment hi haurà tres dies de recollida de l'orgànica, dos dies d'envasos, un dia de paper i un dia de rebuig. El dia 1 d'octubre al matí es retiraran tots els contenidors del carrer, alliberant espai públic i reduint el soroll i les males olors, a més amb aquest canvi es pretén potenciar la recollida selectiva al municipi.

El vidre, per tal d'aproximar aquest servei als veïns del nucli emmurallat, s'ubicaran cada divendres en uns contenidors de vidre situats al carrer Fusteria –Plaça 1 d'Octubre, Plaça Poblet i Teixidó i Plaça Catalunya, des de les 8.00 h del matí fins les 22.00 h de la nit.