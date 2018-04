Montcada i Reixac estrena la primera electrolinera per a vehicles elèctrics

Aquest 9 d'abril í s'ha posat en marxa la primera electrolinera del municipi, ubicada davant del complex cultural i esportiu Montcada Aqua (c. Tarragona).

La instal·lació forma part de la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest nou punt de recàrrega metropolità, que permet carregar el 80% de la bateria en 20-30 minuts, se suma als que ja funcionen al Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Gavà, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Pallejà. Des de la inauguració de la primera electrolinera l’octubre de 2015, les electrolineres de l’AMB ja han distribuït més de 250.000 kWh, la qual cosa equival a un recorregut d’aproximadament 2.000.000 km sense emetre gasos contaminants a les ciutats metropolitanes.

La inauguració ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa, Laura Campos, i el Director de Mobilitat i transport de l’AMB, Joan Maria Bigas. A l'acte també han assistit el president de l'Àrea Terrtitorial, Jordi Sánchez, i el regidor de Medi Ambient, José Domínguez.

L'alcaldessa, Laura Campos, ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest servei perquè representa "una clara aposta municipal d'aquest equip de govern per les energies alternatives i per la mobilitat sostenible". Campos també ha avançat que el consistori ja té adquirides dues estacions de recàrrega més que s'instal·laran davant de l'Ajuntament (av. de la Unitat, 6), i l'altra al carrer Generalitat, al costat de l'estació de tren de Montcada i Reixac de la R2.

Els usuaris poden fer ús de les electrolineres de forma gratuïta i per utilitzar-les, només cal donar-se d’alta al servei d’Electrolineres de l’AMB, introduint les dades personals mitjançant per mitjà de la web www.amb.cat/electrolineres o utilitzant l’aplicació mòbil AMBElectrolineres. Un cop donat d’alta, aquesta mateixa aplicació serveix a l’usuari per identificar-se i tenir accés a qualsevol punt de recàrrega de l’AMB. L’aplicació mòbil fa les funcions d’una targeta d’usuari virtual. L’aplicació AMBElectrolineres es pot descarregar a la botiga AppStore per a IOS i a la botiga GooglePlay per a Android.

Durant l'acte de presentació, l'AMB ha fet la cessió d'una nova remesa de bicicletes elèctriques al consistori montcadenc, que ja disposa de 33 bicicletes al seu parc mòbil, que són utilitzades pels treballadors del consistori en els trasllats interns per Montcada i Reixac.