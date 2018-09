La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha donat un impuls a la creació de l'Associació Valenciana de Municipis a favor de la Recollida Selectiva Porta a Porta, que busca implementar sistemes de recollida selectiva d'"elevat rendiment".

Aquest impuls s'ha produït en el marc de les jornades tècniques que conclouen aquest dijous a Dénia (la Marina Alta) i que també han tingut lloc a Orba (la Marina Alta) i el Verger (la Marina Alta), detalla la Generalitat en un comunicat.

L'associació ha sigut constituïda pels municipis d'Orba, Rafal (el Baix Segura), Banyeres de Mariola (l'Alcoià), Aiora (la Vall de Cofrents), el Verger, Saix (l'Alt Vinalopó), Dolores (el Baix Segura), Bocairent (la Vall d'Albaida), Sueca (la Ribera Baixa), Monòver (el Vinalopó Mitjà), l'Atzúbia (la Marina Alta), l'Alcúdia de Crespins (la Costera), Xàbia (la Marina Alta), Villena (l'Alt Vinalopó), Asp (el Vinalopó Mitjà) i Pedreguer (la Marina Alta). No obstant això, l'associació podrà ampliar-se si ho sol·liciten altres municipis.

La constitució d'aquesta associació és un projecte que compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i que suposa un canvi en relació amb la gestió de residus urbans. Es tracta d'una organització de municipis, voluntària, amb l'objectiu d'estendre entre els municipis sistemes de recollida selectiva d'elevat rendiment, com la recollida selectiva porta a porta.

Amb aquesta plataforma, els municipis es comprometen a treballar sobre la base del residu zero, a través d'un nou sistema de recollida selectiva. Les localitats tindran dos anys per a implantar la nova recollida selectiva, en tot o part del seu terme municipal, però almenys per a quatre fraccions de residus.

Durant aquestes jornades tècniques s'han presentat casos pràctics de municipis on s'ha implantat aquest nou sistema de recollida selectiva. La trobada també ha comptat amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, que coordina i controla les polítiques de gestió de residus en un dels territoris més avançats en matèria de gestió de residus.