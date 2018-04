Neix l’Observatori Ambiental de Catalunya amb la vocació d’esdevenir un referent en la recerca en medi ambient

El Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) ha posat en marxa un nou projecte per posar en valor el coneixement que es genera en el camp del medi ambient a Catalunya: l’Observatori Ambiental. En aquest Observatori volen agrupar i generar informació de valor per posar-la a disposició de la ciutadania, el teixit empresarial, les administracions i totes les organitzacions interessades en els temes ambientals per tal de millorar el seu coneixement i difusió, sempre amb solvència i robustesa científica.