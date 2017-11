Neix una coalició d’entitats per qüestionar la cacera

Els convocants consideren que les entitats ambientals i la ciutadania no tenen veu quan es parla de la caça, i la seva realitat (socioeconòmica, ambiental i ètica) està amagada i/o distorsionada, a causa dels lobbies de la caça que tenen molta visibilitat pública. Asseguren que constantment apareixen informacions intencionades, poc científiques i no contrastades sobre suposades plagues o animals “conflictius”. Molta gent pensa que encara la caça té un objectiu d’abastament d’aliments, que és fals, i no sap quin negoci hi ha darrere. Per aquests motius, la campanya que desenvoluparà la coalició aportarà una àmplia informació a través de diversos eixos comunicatius, que contrastarà amb el que sovint rep l’opinió pública.

La ciutadania del segle XXI és cada cop més conscient de la importància de conservar el medi ambient, i gaudeix de la natura amb diferents activitats (excursionisme, recol·lecció, etc.). Asseguren que això xoca amb una activitat com la cacera que és anacrònica, incompatible amb altres usos de la natura, i en general no entesa ni compartida per una societat moderna.

El portaveu de la coalició, Jaume Grau, ha informat que a Catalunya “hi ha poc més de 30.000 caçadors, el 0’6 % de la població, mentre que les àrees de caça són més del 90 % del territori. Com pot ser que una activitat tant minoritària estigui tant protegida i posi en risc la resta d’usuaris?” s’ha preguntat. “Sovint se’ns explica que caçar és l’única manera de gestionar la fauna salvatge, i això és una falsedat que hem de desvetllar. Nosaltres creiem que hi ha altres formes de gestionar la relació dels humans amb la natura, que no passi per la violència i la mort d’éssers innocents però, en tot cas, l’Administració és la responsable de buscar els mecanismes de coexistència que respectin la vida de la fauna salvatge sense perjudicar les persones”, ha afegit.

Els membres de la coalició han recordat que a comarques rurals hi ha altres activitats que generen riquesa amb respecte per la natura: agricultura ecològica, artesania, ecoturisme, enoturisme, pràctica esportiva a la natura, activitats de lleure… Totes elles activitats en gran mesura incompatibles amb la cacera.

Els col·lectius integrants afirmen que el Govern de la Generalitat ha afavorit intencionadament el col·lectiu caçador al llarg dels anys, menystenint les organitzacions que tenen com a fi social la defensa i protecció de la natura, així com la ciutadania en general. per no parlar de la societat civil. Les entitats denuncien que al Consell de Caça de Catalunya només es veuen representades per la presència d’un sol membre d’entitats conservacionistes (i cap de protecció animal). Per contra, els caçadors tenen presència a múltiples òrgans ambientals. Així mateix, destaquen que s’ha iniciat al Parlament el tràmit de la Llei de caça de Catalunya sense comptar amb més opinió que les federacions de caçadors i col·lectius afins, però ignorant per complet les organitzacions ambientals i de protecció animal. Un segon objectiu seria doncs, incidir en la necessitat d’una nova llei adequada a la realitat i la societat actual, amb un alt component conservacionista, amb l’objectiu que els ecosistemes trobin el seu propi equilibri sense intervenció, i per tant, una reducció gradual d’aquesta activitat fins que desaparegui.

Per últim, les entitats aplegades consideren que el missatge conservacionista i de protecció animal no apareix amb prou claredat als mitjans de comunicació i, per aquest motiu, han acordat coordinar-se per tal de fer sentir una veu que, consideren, representa la majoria de la ciutadania però no sempre és reflectida.

Entitats membres: Ecologistes en Acció de Catalunya, Anima Naturalis, DEPANA, FAADA, Futur Animal, Galgos 112 i Libera!

Amb el suport de: ADDAong, ANG, CEPA, CREM, GEPEC, LIMNOS, IAEDEN, IPCENA, SOS Delta del Llobregat