Nens més impulsius per la contaminació que van respirar les mares durant l'embaràs

Els resultats van mostrar que les criatures que havien estat exposades a més contaminació mentre eren a la panxa de la seva mare tenien l'escorça cerebral més prima que la resta. I això feia que tinguessin, també, un comportament més impulsiu.

Mònica Guxens, investigadora ISGlobal

"Vam observar que els nens aquests tenien un pitjor control inhibitori, i això el que significa és que aquests nens tenen més problemes per resistir-se a les temptacions, als impulsos, i que tenen un empitjorament de la seva atenció selectiva, que això és molt important per a la vida diària."

Les mesures es van fer a Rotterdam, a Holanda, on hi ha uns nivells de contaminació inferiors als que tenim a Catalunya, i mai no van superar els límits marcats com a segurs.

Mònica Guxens, investigadora ISGlobal

"Totes aquestes dones estaven exposades a nivells per sota del límit de la Unió Europea. Concloem que no els podríem considerar segurs, aquests límits de la Unió Europea.

La investigació continua, ara que els nens ja tenen entre 13 i 14 anys. Es vol saber si les conseqüències de la contaminació quan eren fetus desapareixen o es mantenen en el temps, i fins i tot si aquests nens podrien arriben a desencadenar problemes de salut mental o addiccions.