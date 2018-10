Nous naixements de tortugues babaues a Cambrils i Premià de Mar

Dos nius a Cambrils

La Policia Local de Cambrils va localitzar el 25 de setembre 15 cries de tortuga babaua a la platja de l’Ardiaca, davant de l’Hotel El Dorado, després de rebre l’avís d’un veí que s’havia posat en contacte amb la recepció de l’hotel. Els agents van abalisar i inspeccionar tota la zona i van vigilar i protegir els animals perquè es puguessin endinsar al mar.

Aquest és el segon episodi de nidificació de tortuga babaua a Cambrils aquest estiu. El primer es va produir el passat 16 de setembre a la platja de Vilafortuny, on van néixer 17 animals més d’aquesta mateixa espècie. La trucada al telèfon 112 d'una dona que les havia vist néixer va fer activar el protocol per protegir les cries. I és que aquesta posta havia passat completament desapercebuda durant l'estiu, i ha estat un petit miracle que hagin sobreviscut exemplars de tortuga. Els agents rurals han publicat un vídeo del naixement d'aquestes tortugues:

El vicepresident de l'entitat ecologista Gepec, Xavier Giménez, explica que és tot un miracle que totes aquestes tortugues hagin pogut sobreviure en un estiu d'intensa activitat en aquesta platja:

"Durant tot l'estiu ha estat exposada a l'ús turístic, al pas de màquines, a la freqüència de la platja. Això fa que la sorra es vagi compactant, i tot això fa que sigui més complicat que els animals puguin néixer."

Aquestes tortugues que han nascut poden viure fins als 70 anys, però els primers 12 mesos seran probablement els més difícils que afrontaran.

Prèviament, personal de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina, del Departament de Territori i Sostenibilitat, havia coordinat l’obertura del niu. L’estat físic d’alguns dels exemplars nascuts al vespre indicava que feia dies que estaven intentant sortir, i va fer suposar que la majoria ja havia pogut arribar fins a l’aigua. És per això que es va decidir acabar de descloure la posta. L’obertura va permetre rescatar cinc tortuguetes que havien quedat atrapades entre la sorra, que estava molt compactada després que el tractor de manteniment de la platja hi hagi estat circulant durant tota la temporada de bany.

Dos exemplars més s’han trobat morts mentre feien eclosió, i 20 ous no han tirat endavant. 85 ous més estaven oberts, fet que indica que els quelònids que n’han nascut han pogut arribar a mar. En total, la posta havia estat de 112 ous, el 80% dels quals ha fet eclosió amb èxit.

Les entitats ecologistes demanen que es pugui compatibilitzar l'ús turístic de les platges amb l'activitat de les tortugues, ja que en els últims anys va augmentant progressivament la xifra de tortugues que venen a fer les postes a les platges catalanes.

Aquest és el tercer niu de tortuga careta que es troba aquest estiu a la costa catalana. El primer va ser a la platja de Sant Simó de Mataró (Maresme), d’on van néixer 98 tortugues. El segon, a la platja de la Descàrrega de Premià de Mar, també al Maresme, que es va traslladar a una altra platja del municipi, la de Llevant, per afavorir-ne la conservació i augmentar les garanties d’eclosió dels ous.

Eclosió a Premià de Mar

La matinada del 30 de setembre han sortit del niu de Premià de Mar el primer dels exemplars i ja n'han nascut 17 exemplars. Amb 62 ous originalment, el niu havia estat traslladat de la platja de la Descàrrega fins a la platja de Llevant, perquè la ubicació original presentava riscos per al correcte desenvolupament dels embrions

Les primeres cries de tortuga careta (Caretta caretta) del niu de Premià de Mar (Maresme) han començat a sortir aquesta matinada. El niu, que contenia 62 ous, havia estat traslladat des de la platja de la Descàrrega, on es va trobar el passat 1 d’agost. L’objectiu era garantir una ubicació adequada per a facilitar la incubació, atès que originalment es trobava molt a prop de les escales d’accés a la platja i a 8 metres de l’aigua.

El trasllat el va supervisar la doctora Elena Abella, especialista reconeguda amb més de 20 anys d’experiència en nidificació de tortugues. De fet, quatre ous dels 62 trobats es van traslladar a les instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), per incubar-los artificialment i van eclosionar fa uns dies.

Els ous de la platja han començat l’eclosió a les 3:43 hores de la matinada. Abans de les 9 del matí ha sortit l’última cria, la que feia 17. Un equip format per personal tècnic de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, Agents Rurals i equips de voluntariat fa setmanes que estan duent a terme un seguiment exhaustiu de l’evolució del niu, vigilant-ne la temperatura. És per això que el niu compta amb dos sensors de temperatura, un a l’interior i un altre al costat, per controlar en tot moment les condicions ambientals, ja que, per sota dels 25 ºC, els embrions moren. La col·locació de sensors forma part del projecte de recerca internacional en què la Generalitat participa, juntament amb França, Còrsega, Sardenya, Algèria i el Marroc, per estudiar la viabilitat de les platges de la Mediterrània per a la nidificació de tortuga babaua.

S’espera que la propera nit i matinada acabin de sortir del niu la resta de tortuguetes.

Vídeo de l'entrada a mar de les tortugues careta aquest matí pic.twitter.com/0KHIlCmk7r — FaunaMarinaCat (@FaunaMarinaCat) 30 de setembre de 2018

Amb aquesta són quatre les postes detectades aquest estiu a Catalunya. Tot i que la temporada s’allarga fins a finals d’octubre, ja s’han assolit xifres rècord amb nius a la platja de San Simó de Mataró, a la platja de l’Ardiaca i la de Vilafortuny de Cambrils, a més de la de Premià de Mar. Fins ara, el millor any havia estat el 2014, quan dues tortugues van fer el niu a les platges de Tarragona.

La implicació de la ciutadania, persones voluntàries, entitats i ajuntaments ha estat cabdal, ja que han participat activament en els dispositius de custòdia i vigilància dels nius.

La tortuga babaua és la tortuga marina més petita i abundant de la mediterrània. La seva longitud podria arribar aproximadament a 120 cm i el seu pes a 120 Kg El seu cos recobert d’escates epidermals queratinitzades és d’una coloració variable, la seva closca ressalta pels seus tons de marrons a vermellosos, la seva tonalitat és gairebé sempre més fosca a les zones centrals de la closca, el seu plastró és groguenc i la resta del seu cos groguenc i marró. Característiques diferenciadores d’aquesta espècie són els seus 4-5 escuts prefrontals al cap, 5 parells d’escuts costals situats a la seva dura closca i dues ungles per cada aleta.Com passa amb la resta de tortugues marines ni el seu cap ni les extremitats són retràctils.Fenomen cada cop més freqüent