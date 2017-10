Olot acull el primer ral·li de cotxes elèctrics dedicat a l’eficiència energètica a Catalunya

La cooperativa sense ànim de lucre Som Mobilitat, amb el suport de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa varen realitzar el primer ral·li de cotxes elèctrics de Catalunya on una dotzena d’aquests vehicles varen tenir com a punt de sortida Mataró i arriba’n a Olot per reunir-se amb els participants de la bicicletada de Sant Lluc, i que poc després es feia una marxa de vehicles ecològics que recorria diversos carrers d’Olot.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és visibilitzar una part del que serà la mobilitat del futur proper, basada en l’ús de la bicicleta de manera majoritària, i en l’ús del vehicle elèctric compartit; en aquesta ocasió no s’afegirà transport públic a la marxa, entre altres coses, perquè de moment encara no hi ha minibusos elèctrics a la ciutat d’Olot. L’altre objectiu de la iniciativa és donar a conèixer el projecte social, d’economia verda i sense ànim de lucre, de Som Mobilitat, que està promovent una flota de vehicle elèctric compartit (car sharing) a Catalunya, i que aviat iniciarà el servei a Olot i a la Garrotxa.

L’equip guanyador al ral·li serà premiat durant l’acte “Xup xup d’economia i ecologia”, que tenia lloc el mateix dissabte dia 14 a tarda a la plaça major d’Olot. Així doncs, Massa Crítica Olot, l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa i Som Mobilitat, conjuntament amb Resilient Earth, Ecoxarxa Garrotxa, i altres col·lectius, uneixen la seva activitat per posar en relleu un model econòmic, social, i ecològic, que és viable i esperançador en els temps que vivim.