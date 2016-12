Pedro Sepúlveda guanyador del Concurs de Fotografia Naturalista 2016 de l’ANG

Implicar en la protecció de la natura a través de l’art, és l’objectiu d’aquest clàssic concurs de fotografia organitzat per Naturalistes de Girona.

Les fotografies guanyadores i finalistes d’aquesta 29a edició es podran veure exposades al llarg del 2017 en diferents espais de la ciutat de Girona. Trobareu tota la informació, així com la galeria de fotografies d’aquesta i altres edicions aquí.



Per categories, s’han presentat 162 fotografies a la categoria General, 88 a la categoria Aigua, Natura i Costa Brava, 53 a la categoria Riu Ter, 36 a la categoria Mobilitat Sostenible, 34 fotografies a la categoria Foto Denúncia i 30 a la nova categoria Vies Verdes. L’ANG es mostra satisfeta amb la qualitat de les imatges, tot i que hi hagut una baixada de participants, situació que la comissió organitzadora del concurs haurà d’analitzar de cares a la propera edició.



Com a novetat en aquesta edició, ha incorporat la categoria Vies Verdes, que premia les fotografies que reflecteixin situacions vinculades al senderisme i/o al cicloturisme, en qualsevol dels usos habituals de les vies verdes: mobilitat diària, turisme, oci, esport, accessibilitat, etc.



El jurat que ha fet la selecció de les 31 fotografies finalistes i premiades ha estat format per: Iñaki Relanzon, artista i fotògraf professional; Joan Font, naturalista i soci de l’Associació de Naturalistes de Girona; Adrià Compte, naturalista i voluntari de l’Associació de Naturalistes de Girona, Ponç Feliu, membre del Consorci del Ter, Lluís Margall, representant de la Plataforma Mou-te en Bici i Silvia Álvarez, representant del Consorci Vies Verdes



El Concurs de fotografia naturalista està organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava i el Consorci del Ter, el Consorci de les Vies Verdes i la Plataforma Mou-te en bici. A més, compta amb la col·laboració d’AEFONA, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, Galeria 35, Picapedrers i Marbristes Balliu, Microgestió, el portal www.fotonatura.org, Impremta Pagès, i la Generalitat de Catalunya a Girona.

Podeu veure la resta de premiats aquí

Fotografia: Sergi Vázquez Anguela