Plats, gots i coberts de plàstic d'un sol ús, prohibits a partir del 2020

La Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats ha aprovat que es prohibeixin els plats, gots i coberts de plàstic d'un sol ús a partir de l'1 de gener del 2020.

Aquesta aprovació implica que es facin les modificacions legislatives necessàries perquè la importació, la comercialització i l'exportació d'aquests estris siguin il·legals a partir d'aquella data.

El PP, l'únic partit en contra

La mesura, proposada per Units Podem i les seves confluències, i pactada amb el PSOE i Ciutadans, s'ha aprovat amb els 23 vots a favor d'aquests grups, i els 14 del PP en contra.

El diputat d'Units Podem Juan López de Uralde, promotor de la iniciativa, s'ha felicitat per l'aprovació, i ha assegurat que la meitat dels envasos de plàstic no es reciclen i acaben als abocadors i al medi ambient.

El "continent de plàstic"

López de Uralde ha recordat que a l'oceà Pacífic hi ha una illa immensa de residus que ha anomenat "continent de plàstic":

Les mesures, aprovades aquest dimarts, inclouen canvis en les lleis perquè es deixin de donar bosses de plàstic gratuïtes i perquè es redueixin les safates de poliestirè dels aliments envasats.

També cal que es redueixin les bosses anomenades "oxobiodegradables", perquè s'ha demostrat que no es degraden, sinó que es trenquen en trossets microscòpics molt contaminants.

Les tovalloletes humides no són biodegrables

Una altra mesura aprovada per la Comissió té com a objectiu que els envasos de tovalloletes humides portin advertiments perquè les tovalloletes no es llencin al vàter, ja que no són biodegradables.