Premien Freginals amb nou mobiliari urbà per ser el poble que més recicla al Montsià

Freginals està dalt de tot del rànquing en reciclatge al Montsià. De la brossa que llença, en recupera vora el 74%. Una tasca que s’ha premiat. I no només queda constància a l’entrada del municipi, sinó per tota la vila. La zona de les piscines, les barbacoes i el pati de l’escola han estrenat mobiliari urbà. A més de ser original, no requereix de manteniment i és curós amb el medi ambient. Un retorn per haver fet els deures.

En total, són 19 elements que han costat uns 25.000 euros, finançats per Ecoembes i Ecovidrio en el marc del conveni amb el Copate pels anys 2013, 2014 i 2015 que també ha suposat una campanya informativa bústia a bústia. El missatge és clar: reciclar té premi.