Prohibits a Europa tres pesticides letals per a les abelles

"Bones notícies per als amants de les abelles". Així ha anunciat aquest divendres la portaveu de la Comissió Europea, Mina Andreeva, la prohibició de la UE de tres insecticides, coneguts com a neonicotinoides, sospitosos de provocar la mort de les abelles. Els estudis científics de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària van dictaminar que els pesticides que a partir d'ara no es podran utilitzar –imidacloprid, clotianidina i tiametoxam– són un risc per a aquests insectes. Els dos primers són produïts per Bayer i l'últim per Syngenta, dues grans multinacionals en el punt de mira dels ecologistes des de fa temps.