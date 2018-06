Robatoris i coaccions als punts verds de barri de Barcelona

Mercat en paral·lel

El principal és hi ha persones que hi van no a portar-hi coses, sinó a endur-se'n per vendre-les pel seu compte, fora del sistema oficial de reciclatge.

Els treballadors d'aquests punts verds fa anys que denuncien la conflictivitat que els comporten aquestes persones.

Primer als veïns, després als treballadors

Segons explica Issac Ballesteros, encarregat del punt verd de Sant Andreu, n'hi ha que se situen al davant i intenten que els veïns que porten objectes els els donin a ells.

Ballesteros es queixa que quan s'ajunten unes quantes persones acostumen a entrar directament al punt verd:

"Venen i et comencen a remenar les gàbies, i els dius, escolta, aquí no pots agafar res, hi ha càmeres. Vaig començar l'any passat amb una amenaça de mort: "Tu no saps qui soc, et mataré!" I arribo a casa, i li explico a la meva dona, i tot són nervis, i quan és un dia al mes no passa res, però quan a la setmana et passa tres vegades..."

Acomiadat per deixar que s'enduguessin coses

En aquest mateix punt verd hi va treballar abans l'Òscar, que va patir situacions similars. En una ocasió va voler trucar a la Guàrdia Urbana perquè un home li volia agafar una càmera de vídeo vella d'un contenidor, i l'home el va amenaçar.

El cas va arribar a judici, i l'Òscar es queixa que l'empresa pràcticament no el va defensar, sinó que es va limitar a canviar-lo de punt verd i finalment el va acomiadar, acusant-lo de deixar que s'enduguessin coses:

"Sempre que m'han demanat alguna cosa els hi he dit que no, que d'aquí no es pot agafar res, que hi ha càmeres, però després comencen amenaces i coaccions, i al final els dones algo perquè se'n vagin i es quedin tranquils. Això ho he notificat amb incidències i l'empresa no m'ha fet cap cas"

Els treballadors s'han organitzat i les últimes setmanes han fet vagues i mobilitzacions per denunciar-ho públicament i també per reclamar que es readmeti l'Òscar.

També els inspectors ambientals

A les vagues s'hi han afegit els inspectors mediambientals de l'Ajuntament, que depenen de la mateixa empresa concessionària que els dels punts verds, Siresa.

Aquests inspectors, encarregats de revisar que els establiments comercials compleixin la normativa mediambiental, també denuncien problemes de seguretat quan treballen.

És el cas del Ricardo Puig, que diu que s'ha vist obligat a prendre precaucions de seguretat extres en la seva feina després d'un incident en què es va sentir en perill:

"No estava d'acord, i em va barrar el pas, i li vaig comentar que m'estava retenint contra la meva voluntat i trucaria a la Guàrdia Urbana, i és el que vaig fer. Van trigar quinze o vint minuts a arribar. I arran d'això, sí que vaig una miqueta més alerta, entro als establiments i busco la sortida, deixo que passi la gent abans, si entro a una carnisseria, si estan amb un ganivet, ja no m'acosto."

Més seguretat i atenció per part de l'empresa

Els treballadors demanen a Siresa poder treballar en parella, no sols com ara, que hi hagi vigilants de seguretat, i poder contactar sempre amb alguna persona de l'empresa quan els amenacin.

Les mobilitzacions han fet efecte i s'ha establert una taula de negociacions per millorar les condicions de treball.

Segons Oriol Vall-Llovera, portaveu de l'empresa, la intenció és començar amb la millora de la seguretat dels punts verds de barri:

"Vam traslladar en aquesta taula de treball algunes propostes de millora a implementar en breu, entre les quals hi podia haver com a exemple l'adquisició de contenidors tancats per aquells materials susceptibles de patir robatoris, i una acció coordinada amb Guàrdia Urbana als punts més conflictius"