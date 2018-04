Sabadell participa en un projecte que promou la col·laboració de comunitats de veïnatge contra la pobresa energètica

Aquesta és una de les 18 experiències pilot que Ecoserveis farà a Catalunya, en el marc d’una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per promoure accions innovadores de caire preventiu adreçades a millorar el confort i a reduir la dependència energètica.

Des de l’Ajuntament es participarà conjuntament amb una comunitat de veïnatge del carrer d’Archidona, 6, al barri de Can Puiggener, amb la coordinació de l’equip de suport a comunitats.

La durada de les accions és d’un any i es basa en diverses etapes: diagnosi de la comunitat pel que fa als subministraments, intervenció concreta en algunes llars de la comunitat, assessorament arran de la diagnosi, acompanyament a les gestions i canvis necessaris per la millora, creació d’un fons arran de l’estalvi creat i tancament i avaluació del projecte.

Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, ha afirmat: "Valorem molt positivament participar en un projecte d’aquest tipus per anar establint dinàmiques d’aprenentatge en l’àmbit energètic, a partir del treball amb les comunitats de veïnatge".

Subvencions per a vestíbuls i escales

L’Ajuntament va aprovar una línia de subvencions per dignificar les escales de comunitats veïnals amb dificultats socioeconòmiques, que permeten millorar elements comuns de vestíbuls i escales de comunitats de veïnatge desestructurades. Les subvencions es poden demanar fins al 17 d’abril i es destinen als àmbits de la Llei de barris (Can Puiggener, Torre-romeu, Espronceda, Campoamor, les Termes i la Creu de Barberà).

Rubio ha destacat: "Fem un seguiment continuat a les comunitats, amb una atenció especial a les més desestructurades, com les dels barris que van ser beneficiaris de la Llei de Barris i que tenen una situació de complexitat social i econòmica que fa necessari buscar vies per continuar la tasca de dignificar-les".

Les actuacions que es subvencionaran són millores als vestíbuls i escales, com la instal·lació o arranjament de bústies, pintura de l'escala, enrajolat, canvi de vidres o finestres, llums, baranes, instal·lació de porta d'entrada o d’intèrfons, entre altres. Es tracta d’una subvenció innovadora, perquè vincula la situació socioeconòmica del sol·licitant amb les característiques del conjunt del veïnat.