A partir d’uns indicadors estratègics prèviament definits, s’ha dut a terme una recollida exhaustiva de dades –sobre la via pública, la despesa energètica dels edificis, l’oferta d’equipaments públics...- amb l’objectiu de poder calcular la qualitat global del barri. A més a més, aquesta eina també serveix per planificar millor els projectes que s’hi puguin desenvolupar en el futur tenint com a referència els principals indicadors del barri.

L’Ajuntament ja ha recollit totes les dades del barri i dels quatre edificis municipals i actualment està desenvolupant els sistemes de càlcul per avaluar-los en termes de qualitat i de gestió energètica. L’objectiu és que aquesta eina de gestió sigui una realitat l’any 2019.

Escola Collserola. Font: Ajuntament de Sant Cugat

Els resultats també es compararan amb la resta de ciutats europees que participen en aquest projecte amb la idea de crear una xarxa de ciutats CESBA MED per maximitzar la transferència dels resultats i establir un marc comú d'avaluació de la sostenibilitat a escala urbana.

El pressupost global d’aquest projecte europeu és de 3,2 milions d'euros, dels quals 170.000 euros es destinen a Sant Cugat. El desenvolupament d’aquesta eina a Sant Cugat s’emmarca en el Pla d’Actuació de Mandat (PAM), que estableix com a plans estratègics els projectes d’internacionalització així com els plans d’innovació i de sostenibilitat i qualitat urbana.

Premi europeu per promoure l’ús d’aquesta eina

En el marc del CESBA-MED s’ha creat un premi per difondre les eines i les metodologies desenvolupades per aquest projecte a l’hora d’avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes.

Tothom qui vulgui pot participar-hi –com a districte, barri, conjunt d’edificis...- sempre i quan compleixi com a mínim tres dels següents requisits:

Tenir els límits ben definits (carrers, elements naturals, límits legals, etc)

Superfície d’entre 40.000m2 i 160.000m2

Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts

Agrupació d’entre 5 i 15 edificis

Entre 200 i 1.500 habitants.

Les candidatures per participar-hi s’han de presentar abans del 31 d’octubre. Per a més informació sobre les bases del premi es pot consultar Premi Cesba per a barris Sostenibles i www.cesba.eu/neighborhood-award.