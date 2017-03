Sant Feliu disposa d'una fotolinera laboral per carregar els vehicles elèctrics amb energia solar

La instal·lació s’emmarca en el programa de transició energètica de l’AMB, que promou l’energia renovable, la millora la qualitat de l’aire i la lluita contra el canvi climàtic

El vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, Eloi Badia, i l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, van posar en marxa en aquest municipi del Baix Llobregat una de les primeres fotolineres laborals metropolitanes, que permetrà carregar els vehicles elèctrics amb energia solar.

“Forma part del projecte de transició energètica de l’AMB, que inclou l’estalvi i l’eficiència, la generació de renovables, l’operador metropolità energètic i la sensibilització”, va explicar el Vicepresident de Medi Ambient de l’AMB. “La fotolinera forma part d’un projecte més ampli que és la transició energètica cap a les energies renovables, el qual s’ha d’instal·lar en la nostra cultura, no només la política sinó també la quotidiana. En aquest sentit, properament a Sant Feliu hi haurà tres punts de recàrrega elèctrica, un al polígon d’El Pla, i els altres dos, distribuïts per la ciutat. I això, necessàriament anirà a més”, va exposar l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat.

La instal·lació està ubicada al costat del Casal Municipal de la Gent Gran i de l’aparcament dissuasiu de l’estació de Renfe Rodalies de Sant Feliu de Llobregat, un estacionament conegut popularment com a park&ride que permetrà a qualsevol ciutadà que vulgui entrar a Barcelona aparcar-hi el seu vehicle elèctric i canviar al transport públic a l’estació de Sant Feliu, mentre el seu vehicle es recarrega amb energia renovable durant la jornada laboral.

La fotolinera, projectada i finançada per l’AMB amb un cost de 18.480,97€ (IVA inclòs), convertirà l’energia solar en electricitat mitjançant una pèrgola fotovoltaica instal·lada a l’aparcament park&ride, adjacent a l’edifici del Casal Municipal de la Gent Gran.

L’electricitat generada es destinarà a recarregar els vehicles elèctrics endollats i, quan aquests no la necessitin –bé perquè ja estiguin carregats o perquè no hi hagi cap cotxe connectat en aquell moment–, es podrà aprofitar per al Casal Municipal de la Gent Gran. D’aquesta manera no es perdrà cap kWh d’energia, amb el consegüent estalvi econòmic i energètic per a l’Ajuntament.

Canviant el paradigma energètic i millorant la qualitat de l’aire de la metròpolis

Aquesta és la segona fotolinera laboral metropolitana, després de la d’Esplugues de Llobregat, destinada als treballadors municipals de l’Ajuntament.

Aquest servei metropolità s’emmarca dins de les polítiques de transició energètica de l’AMB, que volen augmentar la producció d’energia renovable i de proximitat i reduir les emissions de CO 2 , i en el marc de les polítiques metropolitanes de millora de qualitat de l’aire.

Tenint en compte que fins al 80% de la contaminació atmosfèrica és produïda pel trànsit rodat, és necessari reduir el nombre de vehicles a la metròpolis amb polítiques que afavoreixin el transport públic, com són els estacionaments park&ride, i que els cotxes que hi accedeixin, siguin més nets i sostenibles.