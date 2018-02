Santa Maria de Martorelles implanta la recollida Porta a Porta

Dies Fraccions Horari Dilluns FORM + FORM àrea emergència De 6:00h a 12:20h Dimecres FORM + FORM àrea emergència

BOLQUERS

RESTA àrea emergència De 6:00h a 12:20h Divendres FORM + FORM àrea emergèncoa De 6:00h a 10:20h Dissabte RESTA + RESTA àrea emergència

BOLQUERS De 6:00h a 10:35h

Per a la resta de fraccions valoritzables: vidre, envasos lleugers i paper-cartró es mantenen les recollides mitjançant els contenidors ubicats a les àrees d’aportació de vorera.

Amb aquest ja són 9 municipis de l’àmbit del Consorci que han optat per implantar la recollida selectiva porta a porta dels residus municipals: Castellterçol, Figaró-Montmany, Lliçà de Vall, Martorelles, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines i Tagamanent.

Generació de residus a Santa Maria de Martorelles

Cada any es generen a santa Maria de Martorelles prop de 413 tones de residus municipals (479 kg/hab./any). D’aquests, un 41% es recull selectivament ja sigui via deixalleria, per recollida comercial o domèstica; el 59 % restant, però, es diposita als contenidors de la resta, amb la qual cosa no es pot valoritzar. L’objectiu del nou servei de recollida i transport de residus que l’ajuntament i el Consorci posaran en marxa el proper dia 5 es incrementar la quantitat de residus recollits de forma selectiva i arribar a l’objectiu fixat per la Unió Europea de reciclar el 50% de la brossa l'any 2020.