Davant el repte de combatre el canvi climàtic i ser més resilients, i de fer un canvi de model energètic que abandoni els combustibles fòssils, tot apostant per l'estalvi i l'eficiència, l'AMB consolida el compromís d'assolir els objectius europeus de reducció de les emissions de CO 2 un 40% el 2030, d'assolir un 30% d'energies renovables i millorar un 30% l'eficiència energètica. Les principals inversions, que ja s'estan duent a terme, consisteixen a implantar energies renovables als equipaments del territori mitjançant plaques fotovoltaiques, i alhora afavorir l'adaptació de la metròpolis als impactes que ja s'estan experimentant de l'augment de la temperatura.

Durant el ple del Consell Metropolità corresponent al mes de setembre, ha quedat aprovada, per unanimitat, l'estratègia climàtica de l'AMB, coneguda amb el nom de Pla clima i energia 2030.

Els objectius finals d'aquest important seguit de mesures són la lluita contra el canvi climàtic i l'assoliment d'una veritable transició energètica al territori metropolità, mitjançant un canvi d'hàbits de la ciutadania. Aquests estan alineats amb les directrius que ha fixat la Unió Europea a tots els seus membres amb horitzó 2030, que exigeixen un descens del 40% de les emissions de CO 2 , un augment de l'ús d'energies renovables en un 30% i una millora de l'eficiència energètica en un 30%





Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha afirmat que "amb l'aprovació del Pla clima i energia hem fet un pas endavant important per fixar el full de ruta de l'AMB a l'hora de complir els objectius de canvi climàtic de la cimera de París".



L'àrea metropolitana, més a prop de la neutralitat en carboni

Si establim l'any 2005 com a base de mesura, en què les emissions van arribar a les 16.374.292 tones, l'objectiu en les emissions en els propers 12 anys (de cara al 2030) és la xifra de 9.824.575 tones.



La reducció del 40% resultarà de les accions pròpies del Pla, que disminuiran en un 13,2% el nivell d'emissions, sumades a les accions dels municipis sobre els seus serveis i competències, que suposaran un 26,8% de descens (segons els plans per a l'energia sostenible que ja tenen aprovats els consistoris).



Dins de les accions impulsades directament per l'AMB, un 24% de la reducció correspondrà a millores en les instal·lacions metropolitanes (renovació d'equips a les plantes de tractament de residus, depuradores, etc.); un 35% a millores en eficiència energètica (implantació de fonts d'energia sostenibles) i un 41% a canvis en la mobilitat (ús de vehicles elèctrics i baixos en emissions en el sistema de transport públic).



En aquest sentit, el Pla clima i energia 2030 comparteix objectius amb algunes de les estratègies metropolitanes ja en marxa o en procés d'aprovació, com el Pla director urbanístic (PDU), el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) o el nou Programa metropolità de gestió de residus municipals, entre d'altres.



El Pla clima i energia 2030 preveu fins a 96 accions diferenciades, totes amb aplicació pràctica al territori i dividides en quatre grans capítols:

"Renaturalitzar" els espais: crear una metròpolis més verda i que aguanti millor els efectes del canvi climàtic.

Potenciar la generació local d'energies renovables i millorar l'eficiència energètica del sistema.

Sensibilitzar la ciutadania perquè tingui un paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic.

Assolir una plena coordinació entre l'AMB i els ajuntaments metropolitans per ser més efectius