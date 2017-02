S'aprova el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica

De totes les mesures aprovades destaquen la continuïtat del protocol d'episodis de contaminació atmosfèrica, la creació de la Targeta Verda Metropolitana, la restricció de circulació dels vehicles més contaminants -aquells que no portin distintiu ambiental de la DGT- a les rondes i al seu perímetre interior, la millora de les infraestructures metropolitanes de transport públic, la renovació de la flota d'autobusos i taxis, l'aposta per la bicicleta i el vehicle elèctric i, la regulació i seguiment de les obres públiques i privades i de l'activitat industrial, focus, també, de contaminació atmosfèrica..



El programa s'ha debatut i conformat prèviament en el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.



La reducció de la contaminació atmosfèrica és una de les prioritat de l'agenda política de l'AMB, tal com ho preveu el Programa d'Actuació 2016-2019, en coordinació amb la resta de les administracions locals implicades i amb la Generalitat de Catalunya.