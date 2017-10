Sarrià serà el primer barri de Barcelona a recollir selectivament els residus porta a porta

El 19 de febrer al nucli antic de Sarrià començarà el nou sistema de recollida del Porta a Porta en què els veïns han de baixar segons el dia de la setmana un tipus de brossa. Això ha de fer reduir les bosses al carrer i augmentar el reciclatge dels veïns, molt baix a la zona. La implantació d'aquesta prova pilot s'ha fet a demanda de l'Associació de Veïns de Sarrià, i s'emmarca dins de l'estratègia municipal Residu Zero.

Els veïns impulsors són conscients que cal molta informació i pedagogia, i un canvi d'hàbits. Per això s'han fet diverses campanyes informatives i s'ha instal·lat un punt d'informació permanent. A més, el consistori repartirà entre els veïnat un paquet de dos contenidors i tres tipus diferents de bosses per poder fer aquesta recollida selectiva. Les bosses tindran un xip per fer un monitoratge de l'ús i la quantitat de recollida que es fa. Aquesta setmana es posen en marxa una sèrie d’accions de comunicació i informació per explicar al veïnat el funcionament d’una fórmula que es confia de poder aplicar en altres zones de la ciutat.

Objectiu: duplicar la recollida selectiva a la zona

L'objectiu que es marquen els impulsors i el consistori és passar del 36 % de recollida selectiva, una xifra que es manté des dels darrers set anys al nucli antic de Sarrià, fins al 60 %. La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, explica que la mesura ja s'aplica a ciutats com Milà, Berlín, Londres o Ambers, i més de nou milions d'europeus usen aquest sistema: “les ciutats que han apostat per sistemes de recollida porta a porta han passat de tenir uns percentatges similars als de Barcelona, d’entre el 30% i el 36% de recollida selectiva, a un 55% o 60%, i no ho fan de forma progressiva sinó immediata.” Amb el seguiment d’aquest sistema, a més, el veïnat de Sarrià contribuirà a aconseguir l’objectiu previst per a l’any 2020 de reduir la generació de residus en un 15% respecte al 2010. Tot i que "la millora no ha estat progressiva en aquests llocs, sinó que el canvi s'ha notat immediatament després d'aplicar-se aquesta recollida".

El consistori recorda que cada habitatge barceloní paga 200 euros l'any a través d'impostos per gestionar residus, una xifra que seria molt inferior si se'n fes una bona separació des de cada llar. Però els beneficis de reciclar a casa també són ambientals. Si el sistema aplicat funciona, equivaldria a estalviar cinc milions de litres d'aigua o l'energia suficient per carregar durant un any tots els telèfons mòbils dels 8.500 veïns d'aquest nucli antic.

A més de millorar els nivells de reciclatge i la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, la implantació d’aquest sistema de recollida tindrà un impacte directe en la qualitat de l’espai públic, amb espais més nets, més qualitat de l’aire i disminució del soroll, ja que es redueix el nombre de dies en què hi ha recollida i la instal·lació de noves papereres amb tapa per als residus de petit format.

La iniciativa dona resposta a la demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià de canviar el sistema de recollida de residus del barri. El regidor de Sarrià – Sant Gervasi, Daniel Mòdol, creu que el districte “té un perfil pioner, d’aposta per ser el banc de proves per a alguns temes estratègics de ciutat”. L’objectiu és valorar la implementació d’aquest sistema en altres zones de la ciutat.

Què és la recollida porta a porta?

El nou sistema requereix la implicació ciutadana per fer una recollida separada de les diferents fraccions: residus orgànics, reciclables (plàstics i metalls), envasos de vidre, paper i cartró, rebuig i residus sanitaris. Cada fracció, identificada amb bosses o bujols del color corresponent, tindrà uns dies específics de recollida: dilluns, dimecres, divendres o diumenge. Dimarts s’hi farà la recollida de mobles.Un calendari de recollida i bosses amb xip.

Les escombraries s'hauran de baixar entre les 20 i les 22 h. De fet, des de l'any 2000 que al nucli antic de Sarrià no hi ha contenidors, i els veïns ja deixen les escombraries al portal. Però, a partir del febrer, segons el dia de la setmana que sigui, s'haurà de baixar un tipus de residu o un altre. Així, per exemple, els dilluns es recolliran la brossa orgànica, els plàstics i metalls i els residus sanitaris (com són compreses o bolquers). Els dimarts, dijous i dissabte, en canvi, no hi haurà recollida.

Des d’aquesta setmana i fins a finals d’any, s’oferiran sessions informatives amb diferents col·lectius veïnals i es distribuiran informadors ambientals, els quals complementen la feina de l’Oficina d’Atenció Personalitzada, que es posa en marxa avui a la seu del Districte.