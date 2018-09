La línia d’ajuts, que té una dotació força inferior, de 860.000€, s’emmarca en el Pla d'Acció de la Generalitat que vol ampliar la xarxa ràpida de recàrrega d’accés públic i facilitar la mobilitat elèctrica a tot el país, de manera que en pocs anys cap punt de Catalunya estigui a més de 30 km d’una estació pública de recàrrega ràpida on els vehicles poden carregar 120 km d’autonomia en 20 minuts. Aquesta xarxa ràpida s’acompanya d'una infraestructura de suport per a vehicles elèctrics, les estacions semiràpides de 22 kW, que permeten carregar les bateries mentre es realitza alguna gestió. També cal tenir present els punts de la xarxa en destinació (en hotels, restaurants, aparcaments d’accés públic o edificis d’oficines) similars als punts de recàrrega vinculats o domèstics, que permeten recarregar durant la nit o durant el temps en què el vehicle es troba estacionat. En aquest cas, el temps de recàrrega és entre 6 i 8 hores segons la mida de la bateria del vehicle.

Per posar a l’abast de l'usuari tota aquesta informació, l’Institut Català d’Energia ha posat en funcionament un mapa visor d’estacions de recàrrega. El mapa mostra la ubicació de les estacions de recàrrega i ofereix informació en temps real sobre el seu estat –si estan disponibles o ocupades, etc.-, de manera que possibilita tant la creació de rutes de viatge com la recerca de solucions de recàrrega immediates. Catalunya disposa, des del primer trimestre del 2018, d’un parc mòbil de més de 10.000 vehicles elèctrics. Aquesta xifra suposa una fita important que, acompanyada de la tendència en les matriculacions, posa de manifest que els vehicles elèctrics són una realitat a la nostra xarxa viària. Les dades mostren un creixement progressiu de la matriculació de vehicles elèctrics. En el cas dels turismes, durant el primer semestre de 2018 les unitats elèctriques ja suposen un 1% del total de vehicles matriculats, mentre que en el segment de les motos el percentatge arriba al 4%. Tot i així, encara ens trobem lluny de les xifres dels països europeus capdavanters que compten amb percentatges d’entre el 10 i el 35% de noves matriculacions.