Set municipis del delta de l'Ebre s'uneixen per netejar els espais naturals del seu entorn de plàstics i metall

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha presentat les activitats programades dins la campanya ‘Per un Delta Net’, que des de fa tres anys implica ajuntaments i entitats del territori en la sensibilització ambiental, per afavorir conductes més cíviques amb l’entorn de locals i visitants, i conscienciar de la necessitat de reduir el volum de residus que generem.

El tret de sortida serà el proper 9 de març, amb la celebració de taules rodones per debatre sobre el problema de la brossa marina i adquirir compromisos als diversos municipis.

Del debat es passarà a l’acció, amb una neteja conjunta dels set municipis del delta de l’Ebre (l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Deltebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja), que recolliran residus d’espais naturals del seu entorn.

Neteges i prevenció de residus

A més de la neteja conjunta, a l’abril, juliol i octubre es durà a terme el Marine Litter Watch Month, que inclou la caracterització de la brossa en una franja de 4.000 m2 a la platja del Serrallo.

Així mateix, diumenge 13 de maig Amposta acollirà una altra neteja a la Platja d’Eucaliptus, que també forma part de la campanya ‘Let’s Clean Up Europe’, i el divendres 18 de maig, una marató de neteja, la Ultra Clean Marathon, de Sant Jaume d’Enveja a l’Ametlla de Mar.

Aquesta campanya del Parc Natural del Delta de l’Ebre servirà per difondre també el programa europeu ACT4LITTER, en què participa com una de les 20 àrees marines protegides a tota la Mediterrània per implementar mesures conjuntes per preservar els ecosistemes naturals de les escombraries marines. En aquesta línia, també es reforçarà la difusió sobre la Setmana Europea de Prevenció de Residus que té lloc al novembre.

Xerrades a estudiants i lliurament de gots reutilitzables

La campanya també comprèn la sensibilització ambiental mitjançant xerrades a tots els grups de 6è de primària de les escoles públiques de l’àmbit, perquè els infants prenguin consciència d’aquesta realitat i del seu paper protagonista. També es faran tallers sobre la brossa marina i el reciclatge al Saló Infantil de la Setmana Santa d’Amposta.

Per conscienciar sobre la necessitat de reduir els residus, es repartiran gots i coberts reutilitzables en festes, esdeveniments populars i en les guinguetes de la platja, durant la temporada. A més, s’ha elaborat un vídeo promocional de la campanya, i material divulgatiu sobre el plàstic al mar, que s’ubicarà a l’Aquari de la Casa de Fusta de l’Ecomuseu. També a la fira de l’Arròs de l’Aldea es col·locaran panells informatius sobre les activitats i objectius de la campanya.

Set tones de residus en anteriors edicions

En l’edició de 2017, la campanya ‘Per un Delta Net’ va permetre recollir gairebé 6 tones de residus, sobretot plàstics (82%), seguit de lluny per metalls (6%), tèxtil (5%), i vidre (4%). També es van repartir prop de 5.000 gots reutilitzables. Pel que fa al 2016, es van recollir gairebé 7,5 tones de residus, la majoria plàstics (77%), metall (10%), vidre (7%) i tèxtil (6%), amb la participació de 332 persones.