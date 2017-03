S’inicia el procés de participació ciutadana a l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat està elaborant l’Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya, que estableix el full de ruta de la Generalitat en matèria de conservació de la natura fins l’horitzó 2030. Després d’un intens treball intern, aquest març s’ha iniciat el procés de participació ciutadana per donar a conèixer el document inicial de l’Estratègia i per recollir les aportacions dels sectors que hi estan més vinculats i de la ciutadania en general.