S’obre el procés de consulta pública per a la futura Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica

La Llei suposa el compromís del Govern espanyol per complir els objectius en matèria d'energia i clima de la Unió Europea i els recollits en l'Acord de París Segons el govern espanyol, el seu objectiu és que l'elaboració d'aquesta llei compti amb la màxima participació de tots els agents i sectors de la societat, donada la seva importància.

La futura Llei servirà per complir amb els objectius de la Unió Europea en matèria de sostenibilitat, així com els recollits en l'Acord de París. Respon a la necessitat de definir un marc a mitjà i llarg termini per garantir una transició ordenada cap a un model econòmic baix en carboni i que s'adapti als reptes del clima.



Segons el govern es tracta d'elaborar un instrument que marqui el camí per assolir els compromisos internacionals adquirits en matèria de canvi climàtic i energia i aprofitar al màxim les possibilitats de desenvolupament que puguin sorgir del nou model econòmic, amb el menor cost possible i generant creixement econòmic, ocupació i benestar als ciutadans.



Per a l'elaboració d'aquest avantprojecte de llei, i donada la transversalitat de les polítiques en matèria de canvi climàtic, per l’abril es va posar en marxa un grup de treball interministerial. Posteriorment, MAPAMA i MINETAD van organitzar unes jornades de debat que van reunir més de 400 experts per abordar propostes dels diferents sectors.



A més, aquest 14 de juliol, el Consell de Ministres ha aprovat la creació d'una Comissió d'Experts per elaborar un informe sobre diferents escenaris de transició energètica. Aquest treball permetrà analitzar possibles alternatives de política energètica, considerant el seu impacte ambiental i econòmic i que permetin complir amb els objectius establerts de la manera més eficient possible.