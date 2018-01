Som Energia finança a Lleida el seu primer projecte adreçat a pal·liar els efectes de la pobresa energètica

La cooperativa d’energia verda Som Energia, ha signat aquest 24 de gener un acord per al finançament total de la instal·lació d’un sistema d’autoproducció fotovoltaic amb la fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que desenvolupa el projecte “Llars del Seminari” en l’edifici de 19 habitatges del carrer Maragall número 5 de Lleida. També ha signat el contracte el Bisbat de Lleida, com a propietari de l’edifici ara en règim de cessió. Aquest serà el primer projecte adreçat a pal·liar els efectes de la pobresa energètica que finança Som Energia i permetrà a les 19 famílies desnonades i/o que es troben en situació de vulnerabilitat, social o econòmica, que viuen en aquest edifici, estalviar al voltant d’un 30% en despesa energètica cada any.

El projecte ha estat impulsat a iniciativa del Grup Local de Lleida de Som Energia arrel d’un estudi d’optimització de potència que es va fer a les Llars en contractar la llum amb Som Energia, ara fa un any. El finançament és possible gràcies a les aportacions voluntàries que es poden realitzar a través de la factura de llum. Per un ús mitjà d’una família (aproximadament 200 kWh/mes) representa una aportació de 2 € mensuals (0,01€/kWh).

En virtut d’aquest conveni, Som Energia realitzarà un donatiu de 23.758,35 € a la fundació que gestiona les Llars del Seminari, que es destinarà exclusivament a la coberta solar fotovoltaica de 12,720 kWp de potència, que instal·larà a la teulada de l’edifici l’enginyeria Badia Energies. Actualment aquestes llars tenen una despesa energètica de prop de 8.800 € l’any, que amb aquesta instal·lació d’autoproducció passarà a ser de 6.250 €. Per tant generarà un estalvi de 2.550 € anuals i produirà el 39% de l’electricitat que ara utilitzen. El 61% restant d’energia també provindrà de fonts 100% renovables ja que tenen la llum contractada amb Som Energia.

Som Energia

Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que té com a objecte la comercialització i producció d’energia elèctrica i calorífica provinent de fonts renovables. La seva missió és impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable, eficient i en mans de la ciutadania. Actualment compta amb més de 40.000 socis i sòcies i supera els 60.000 contractes de llum verda.