La posidònia és una fanerògama marina endèmica del mar Mediterrani, que forma praderies que es distribueixen des de la superfície fins a més de 40 metres de fondària. Té un paper clau en tota una sèrie de processos geomorfològics i ecològics, com el reciclatge de nutrients, la millora de l’estabilitat dels sediments, el subministrament d’aliment per a la fauna herbívora i, sobretot, pel fet de ser un hàbitat protector i de cria per a moltes espècies.