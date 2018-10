El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa la redacció d’un projecte per crear una anella ciclista que uneixi els municipis del Baix Montseny, a cavall del Vallès Oriental i la Selva, i les seves estacions de tren. L’objectiu és connectar la via segregada que s’ha inuagurat aquest dissabte al matí i que va de l’estació de tren de Santa Maria de Palautordera al nucli urbà, en un recorregut de dos quilòmetres, amb la que s’ha començat a fer entre l’estació de Riells i Viabrea i el nucli urbà de Breda, a la Selva.

Aquesta via ciclista tindrà uns 14 quilòmetres de llarg i vol contribuir a tenir una gran xarxa ciclable a l’entorn del Montseny, on ja s’està desenvolupant el projecte de la ruta de la Tourdera, un itinerari de cicloturisme que ressegueix tot el recorregut del riu des del Montseny fins a la desembocadura. Aquest nou itinerari permetrà connectar els municipis de Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, la Batllòria, Gualba, Riells i Viabrea i Breda, i les estacions de tren que hi ha en aquest àmbit.

L’anunci l’ha fet el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, aquest dissabte a Santa Maria de Palautordera en la inuguració de la via segregada per a vianants i ciclistes que s’ha construït al costat de la carretera BV-5301. Ha estat acompanyat pels alcaldes de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, i Sant Celoni, Francesc Deulofeu, i altres càrrecs de la conselleria amb Ricard Font, actualment president de Ferrocarrils de la Generalitat. També hi havia l’alcaldessa de la Garriga i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó. La Diputació participa en el projecte de la Tourdera i també el pla de remodelació de l’estació de Palautordera.

La via cobreix un recorregut de dos quilòmetres i té tres metres d’amplada i està pavimentada. En la majoria de zones, està separada tres metres de la calçada de la carretera. Al tram més proper al nucli de Palautordera, s’ha hagut de desplaçar la traça de la carretera al llarg de 460 metres per evitar l’afecció al talús arbrat contigu. L’obra ha comportat una inversió de 740.000 euros.

L’actuació s’ha completat amb la construcció d’un aparcament segur per a bicicletes al costat de l’estació. Està pensat per afavorir l’ús de la bicicleta entre els usuaris del tren que la podran deixar aparcada aquí. És una prova pilot pensada, sobretot, per a resident que arrenca amb 28 places disponibles però que es podria ampliar fins a 42 si hi ha demanda. Per fer-ho, s’hauran de registrar a l’aplicació PVerde o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

A partir d’ara, l’Ajuntament serà l’encarregat de gestionar i mantenir la via ciclista i l’aparcament segur de l’estació, segons el conveni signat amb la conselleria.

Aquest aparcament és el primer d’una sèrie d’instal·lacions d’aquest tipus que el govern vol impulsar arreu del territori. N’hi ha 20 de previstos però encara cal decidir on es faran. De fet, ara s’està treballant en un estudi per identificar les estacions de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb major demanda potencial per a l’ús de bicicletes. “Volem estendre l’experiència dels aparcaments segurs a 20 estacions més, i a 10 llocs més de préstec de bicicletes elèctriques. Tot plegat ajudarà a que s’entengui que la bicicleta és una mitjà de transport que hem de potenciar en el nostre país”, ha dit Calvet que considera que la bicicleta ha de ser un element estructural de la mobilitat a Catalunya.

Bicicleta elèctrica

A banda, l’aparcament segur per a bicicletes també acollirà una prova pilot d’un servei de préstec de bicicletes elèctriques per facilitar l’accés al poble de Santa Maria de Palautordera des de l’estació. És un tram de dos quilòmetres situat a la falda del Montseny i, per tant, hi ha alguns trams amb un pendent moderat que poden complicar l’ús a persones poc habituades a la bicicleta. També vol permetre l’ús de la bicicleta a usuaris que no en tinguin una de pròpia.

Altres obres pendents

Durant la visita, el conseller també ha recordat altres infraestructures que es tiraran endavant en aquest àmbit de la comarca. D’una banda, “una rotonda que connectarà la C-35 i la BV-5301” i, de l’altra, “una passera per a vianants i ciclistes entre el nucli de Sant Celoni i la seva zona industrial”.